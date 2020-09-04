Жители Улан-Удэ разрисуют бетонный забор

На заборе в Истоке появятся персонажи мультфильмов





5 сентября в микрорайоне Исток активисты ТОСов «Эрдэни» и «Исток» вместе с волонтерами движения «Юность» украсят бетонный забор граффити. До этого активисты собственными силами раскрасили цветными яркими красками забор, который тянется от жилого массива до местной школы вдоль дороги, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

- Задумка родилась около года назад – почему бы не украсить серые места, по которым мы ходим каждый день. Ведь от этого станет намного приятней жить в родном микрорайоне, - говорит инспектор по Советскому району Управления по развитию территорий администрации Улан-Удэ Лариса Бельская.





Тематику рисунков выбрали соответствующую - «Дорога в школу». Например, это может быть блок «Таблица умножения» или «Букварь», а также персонажи из известных мультфильмов. Активисты просят заинтересованных людей, кто владеет рисованием присоединяться к мероприятию и вместе сделать жизнь вокруг себя ярче.Первый этап проекта прошел в июле. Тогда организаторы раскрасили яркими красками более пятисот квадратных метров бетонной стены вдоль дороги, по которой все местные дети ходят в школу. Раньше за серым бетонным забором, построенным ещё в советское время, располагался бывший вертолетный завод.Довольными результатом остались не только взрослые жители микрорайона, но и дети, ради которых все это затевалось. Активную позицию проявили и пенсионеры.- Приходили помогать бабушки и дедушки, которым даже за 70 лет, тем самым показывая пример для молодежи. Каждый наш активист вкладывает душу в работу, – говорит Лариса Бельская. – И учим этому подрастающее поколение. Силами наших ТОСов делается очень многое у нас в микрорайоне, проводим постоянно акции, праздники, конкурсы.Всех желающих помочь в оформлении стены просят обратиться по телефону 8-902-564-20-56 (Лариса Бельская).ТОС «Исток» создан в 2006 году в границах 22 улиц одноименного микрорайона. Активисты регулярно проводят субботники, принимают участие в городских месячниках частоты. По итогам работы за 2019 год ТОС «Исток» занял второе место в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление».Фото: мэрия Улан-Удэ