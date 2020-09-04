Депутаты горсовета вновь раскритиковали ремонт дорог в Улан-Удэ

Множество недочетов они выявили в Железнодорожном районе





3 сентября депутаты Улан-Удэнского городского совета проинспектировали ремонт дорог по проезду Бальбурова и по улице Выборгская в Улан-Удэ. На обоих объектах депутаты выявили множество разных нарушений.

Во время инспектирования депутаты горсовета также обнаружили много недостатков: местами на асфальте уже образовались ямки, по краям дороги были выступы и бугорки из асфальта, бордюры имели трещины и сколы, асфальт кое-где был уложен слишком тонким слоем. Однако стоит отметить, что к самому покрытию дороги претензий нет – глубина асфальта, как и положено, составляет 7,5 см.







- До конца следующей недели все замечания мы устраним. Каток идет, он большой, 16-тонный, вблизи стен не может закатывать, нам приходится делать вручную. Мы в целом делаем качественно, есть мелкие недочеты, в течение рабочего времени устраняются. За этот год мы поняли, как вести работы. Всегда есть человеческий фактор, - пытался оправдаться представитель «Доринвеста».





Депутаты увидели, что в некоторых местах бордюры повреждены, валик на дороге следовало разместить в другом месте, а где-то асфальт был недостаточно плотный.





- Толщина асфальта должна быть 10 см, а тут всего 5 см., здесь и вовсе 4, - констатировал Сергей Бурдиков после измерения рулеткой слоя отвалившегося куска асфальта.





- Подрядчики «падают» на крупные суммы, до 20%, и тогда невозможно выполнять ремонт на хорошем уровне. Снижение идет за пределами рентабельности, нужно компенсировать чем-то – что-то не доложить, что-то уменьшить. Но мы будем контролировать исполнение выданных предписаний, - пообещал Дмитрий Турченюк.





Ремонт дороги длиной 560 метров по проезду Бальбурова выполняет компания «Доринвест», цена контракта составила 5,6 млн рублей. Подрядчик сделал монтаж бортовых камней, выполнил двухслойное асфальтобетонное покрытие. Рабочая приёмка объекта состоялась шестого августа – уже тогда было выявлено сразу несколько замечаний. Сроки завершения всех работ были намечены на первое сентября.Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, а также депутаты Сергей Бурдиков, Дмитрий Турченюк, Владимир Ильин, Беликто Цыбиков тщательно осматривали буквально каждый метр тротуаров и проезжей части.Чимит Бальжинимаев, находя какие-либо недочеты в ремонте, не мог скрыть свое возмущение: «Это разве нормально, разве так должно быть?» - обращался он к подрядчику, указывая на очередную погрешность. Так, возле магазина «Юничел» по пр. Бальбурова на дороге уже образовалась ямка.- Пожалели асфальт? – обратился председатель горсовета к подрядчику. Ямку «Доринвест» должен залатать.Там же, возле магазина, есть небольшая парковка – там оказался слишком тонкий слой асфальта, подрядчик должен будет его уплотнить, положить еще один слой.Также на пр. Бальбурова подрядчик закатал в асфальт канализационный люк – крышку придется вручную очищать от слоя асфальта.Председатель горсовета выполненные работы качественными не считает.- Подрядчик говорит, что 100% работы выполнено, но мы с вами прошлись и увидели недостатки. По бордюрам видно, что они уже исправляются, швы осталось заделать – за это будет выдано предписание, штрафные санкции за каждый день просрочки, до 1 сентября все должны были сделать. Мы видели, что в некоторых местах асфальт в ужасном состоянии, возникали дискуссии – подрядная организация будет устранять недочёты. Депутаты и общественники проведут окончательную приёмку, - рассказал Чимит Бальжинимаев.Ремонт дороги по улице Выборгская протяжённостью в 210 метров выполнила компания «Сибгранд», цена контракта составила 3,3 млн. рублей. Там был выполнен монтаж бортовых камней, устроено двухслойное асфальтобетонное покрытие, также был отремонтирован тротуар. Комиссия провела рабочую приёмку 28 июня.Одним из самых вопиющих нарушений на этом участке стала недостаточная толщина асфальта на тротуаре, а также качество его укладки – на одном из проверяемых участков депутат Дмитрий Турченюк легко смог поднять бордюр и слой асфальта, поскольку он был очень некачественно уложен.- Как на большинстве дорог, здесь были выявлены нарушения, не замазанные швы, к примеру. Больше всего возмутил фактически непрокатанный асфальт целыми полотнами. Нужно добиваться, чтобы подрядчик это место переделал. В общем, как обычно много замечаний и нарушений при строительстве. Также будет рассматриваться вариант переноса валика, чуть ближе, чтобы не топило колодец. Это после проверки, - рассказал депутат Дмитрий Турченюк.Депутаты после осмотра дорог пришли к выводу, что отчасти столь некачественный ремонт можно объяснить желанием подрядчиков сэкономить: в погоне за победой на торгах по ремонту дорог они уронили цену настолько, что лишили себя прибыли от выполняемых работ.С ним согласился депутат Сергей Бурдиков, который добавил, что подрядчики пытаются сэкономить на качестве материалов, на трудовых ресурсах, но недоработки в итоге обходятся дороже, нежели сделать качественно с первого раза.- Качество работы хромает, нет внутреннего контроля. Каждый этап должен контролироваться, но людей для этого не хватает. Было принято решение совместно с мэром Улан-Удэ и администрацией о том, чтобы увеличили число сотрудников, которые вели бы контроль за каждым этапом. Мы добьемся того, чтобы подрядчики начали качественно работать, - отметил депутат Беликто Цыбиков.Также инспектировала ремонт дорог член Общественной палаты Улан-Удэ Нина Дашиева.- В целом, работа депутатов горсовета очень похвальна, потому что постоянный и системный контроль необходим. В конечном итоге это даст положительный результат, потому что тут и предписания, и штрафные санкции применяются. Я очень расстроена, что все замечания с рабочей приемки остались. Асфальт часто пористый и некачественный, что-то не отполировано, не отшлифовано. Я надеюсь, что к следующей проверке все исправят, - сказала она.Фото: «Номер один»