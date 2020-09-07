В Улан-Удэ появится «буузный» квартал

Он станет частью развития исторического центра бурятской столицы



Квартал, посвященный национальному блюду бурятского народа, намечено создать в тех местах центра, где подобные кафе традиционно располагаются. Это улицы Свердлова, Коммунистическая, Банзарова. Муниципальные власти не оставляют мысль сделать исторический центр города местом для туристического показа.



Важным проектом является развитие исторической улицы Соборной. Там расположены 29 дворов. Два известных городских бизнесмена уже выкупили пять из них, начинают открывать свои заведения. Также на этой улице развернется интересный муниципальный проект «Удинская усадьба» по воссозданию усадьбы стиля царских времен. Проект развития Соборной успешно участвовал в федеральном конкурсе «100 городских лидеров РФ», стал финалистом. Сейчас проект проходит акселерацию по линии Агентства стратегических инициатив.



На примере улицы Соборной в городе хотят «обкатать» механизм модернизации исторического центра. 18-20 сентября в Улан-Удэ пройдет конференция «Урбан спринт». Приедут эксперты, архитекторы, урбанисты, пройдут семинары, специалисты в ходе экскурсии ознакомятся с Улан-Удэ, дадут свою оценку.



Из 29 дворов на Соборной 16 являются историческими памятниками. Их износ составляет 70-80 процентов. Трем домам межведомственная комиссия дала заключение об аварийности. Теперь, на основе данного заключения, ожидается выход соответствующего решения городских властей. Жильцов расселят.



Вообще, в мэрии Улан-Удэ раздаются голоса в пользу пересмотра списка исторических памятников центра Улан-Удэ в сторону сокращения. При решении вопроса обещают учесть мнение общественности, жителей города.



С памятниками надо постоянно работать. Но, даже предпринимая усилия, бывает трудно добиться нужных результатов. Самый возмутительный пример – федеральный памятник Гостиные ряды в самом центре Улан-Удэ. Его арки уже обваливаются, с каждым годом все хуже, республиканские власти судятся с РФ – собственником объекта, но толка нет.



Дом верхнеудинского городского головы Титова - еще один печальный пример. Дом несколько лет назад купил гражданин Китая. Строение обваливается, но власти никак не могут побудить китайца привести объект в порядок. «Номер один» не раз писал на эти темы.



Фото: «Номер один»

