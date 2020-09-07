В Улан-Удэ МФЦ переходит на обслуживание по предварительной записи

Такой режим продлится две недели после того, как восемь сотрудников центра заразились COVID-19



Клиентская служба Многофункционального центра Улан-Удэ (по адресу ул. Ключевская, 76а) переведена на обслуживание по предварительной записи. В таком режиме центр проработает ближайшие две недели. Основанием для принятия решения Республиканского оперативного штаба стало возникновение очага коронавирусной инфекции среди персонала, работающего с населением.



Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, по состоянию на 7 сентября зарегистрировано восемь сотрудников МФЦ с подтвержденным диагнозом COVID-19. Возникновение очага инфицирования связано с профессиональной деятельностью сотрудника, который вел прием заявлений от граждан. На прошлой неделе зафиксировано четыре случая заражения, по которым определен круг контактных лиц. По всем 42 контактным лицам проведено эпидемиологическое расследование и организованы противоэпидемические мероприятия. В минувшие выходные диагноз установлен еще у четверых сотрудников. В настоящий момент санитарными врачами и медицинскими работниками продолжаются необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе определение контактных лиц и организация медицинской помощи.



Для обеспечения безопасности посетителей в период проведения карантинных мероприятий клиентская служба будет принимать заявления по предварительной записи.



В залах и помещениях центра продолжаются профилактические мероприятия: дезинфекция поверхностей, обеспечение возможности дезинфекции рук при входе в помещение, сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил членам оперштаба обеспечить центр 400 защитными экранами для работников клиентских залов.



Для получения государственной услуги в МФЦ можно запланировать визит любым удобным способом: по телефону 8(3012) 287-287 или на сайте mfc.govrb.ru во вкладке «Запись на прием».



Санитарные врачи напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики: носить защитную маску, помнить о гигиене рук. Только в городе Улан-Удэ за весь период зарегистрировано свыше 3200 случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Фото: egov-buryatia.ru

