Отсидел два года без вины

Житель Улан-Удэ выиграл суд у Министерства финансов РФ



Владимир Штоббе требовал 1,5 млн. рублей компенсации за моральные страдания,понесенные за почти годовое сидение в СИЗО в связи с бездоказательными обвинениями в попытке изнасилования. Всего, с учетом нахождения на домашнем аресте и под подпиской о невыезде, ошибка следствия стоила человеку почти два года жизни. Однако Советский районный суд Улан-Удэ уменьшил сумму в три раза, присудив 500 тыс. рублей морального вреда.



Напомним, Следственное управление Следственного комитета России по Бурятии в прошлом году прекратило уголовное преследование Владимира Штоббе. Сама же история началась осенью 2017 года, когда улан-удэнец попал в СИЗО по подозрению в покушении на изнасилование девушки в лесном массиве на втором километре Заиграевской трассы.



Девушке, напуганной преступником, показалось, что сосед по дачному участку на него похож. Владимир носил такую же рабочую камуфляжную униформу, как и маньяк. Несмотря на то, что против Штоббе, который, к слову, примерный семьянин и отец двоих детей, не было никаких доказательств, его сразу же кинули в СИЗО. Защита подозреваемого заявила о нарушениях, допущенных при процедуре опознания Владимира.



Кроме того, когда криминалисты взяли подногтевое содержимое пострадавшей и сравнили с биологическим материалом Владимира, то результат геномной экспертизы был отрицательный. ДНК преступника не совпадал с ДНК подозреваемого. А ведь ДНК у каждого человека уникальна, достоверность теста составляет 99,99%. Причем данные экспертизы представлены органам предварительного следствия уже в конце 2017 года. Но вместо того, чтобы выпустить Владимира на свободу, его продолжали держать в СИЗО, регулярно продлевая срок содержания под стражей. В общей сложности Владимира Штоббе изолировали от общества почти на два года: СИЗО, домашний арест и подписка о невыезде.



После того, как следователи признали ошибку, и он был реабилитирован, настала пора платить за ущерб. Представитель СУ СКР РФ по РБ на заседании Советского райсуда Улан-Удэ заявил, что 100 тыс. компенсации это нормальная сумма. Представитель прокуратуры остановился на 200 тысячах. Судья же увеличила стоимость компенсации с Минфина РФ в пользу Владимира Штоббе до 500 тыс. рублей. Однако и эта сумма кажется слишком скромной.



«На суде я предложила ответчикам самим посидеть годик в СИЗО за 100 тысяч, если, по их логике, эта сумма нормальная, - недоумевает адвокат Валерия Гофланд. - А если серьезно, то и 1,5 млн. рублей не могут в должной мере компенсировать те моральные и физические страдания, понесенные моим подзащитным в ходе незаконного уголовного преследования.



К тому же как раз накануне ареста главы семьи Штоббе намеревались купить квартиру и отложили часть средств. Но затем все сбережения ушли на защиту и на то, чтобы кормить семью.



Защита Владимира Штоббе намерена обжаловать решение Советского райсуда в вышестоящей инстанции. Мы будем следить за судьбой человека, по ошибке оказавшегося в жерновах правоохранительной системы.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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