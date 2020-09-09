В Улан-Удэ хотят сдать в льготную аренду объекты культурного наследия

Ставка аренды символическая при условии восстановления заброшенного здания арендатором
В Улан-Удэ заброшенные объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, могут начать сдавать в аренду на льготных условиях 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Об этом на совместном заседании комитетов Улан-Удэнского горсовета рассказал и.о. председателя Комитета экономического развития и туризма администрации города Игорь Елбаскин.
«Сейчас в муниципальной собственности Улан-Удэ находится 20 нежилых и 34 многоквартирных дома, являющихся объектами культурного наследия. В основном они находятся в неудовлетворительном состоянии. Большинство из них расположены в историческом центре города, поэтому являются привлекательными для арендаторов. Была рассмотрена региональная и муниципальная практика», - сказал он.
Условия аренды – 1 рубль за 1 квадратный метр в год. При этом арендатор обязан за свой счет провести реставрационные работы и восстановить здание.
В качестве пилотного проекта Игорь Елбаскин предложил выбрать объект площадью 120 тысяч квадратных метров по ул. Банзарова, 28/9. Потенциальным инвестором является организация, которая ведет деятельность в сфере туризма. На объекте инвестор планирует разместить сувенирную лавку и мастерские.
- В случае, если за бюджетный счет проводить реставрацию, то сумма затрат составила бы около 30-40 миллионов рублей. По этому объекту проведена оценка регулирующего воздействия, антикоррупционная экспертиза, проект рассмотрен на заседании бюджетного комитета, - пояснил Игорь Елбаскин.
Впрочем, у депутатов возникли вопросы. К примеру, председатель горсовета Чимит Бальжинимаев считает, что нужно четко прописывать условия договора аренды, в котором будут указаны конкретные сроки полного завершения работ со дня получения здания в аренду . При этом контроль должен быть поэтапный, к примеру, через каждые полгода.
«Не должно быть так, что договор заключили и забыли. Через два года снова пошли, а арендатор не выполняет обязательства», - сказал Бальжинимаев.
Депутат Батор Лудупов выразил беспокойство по размещению в зданиях культурного наследия питейных заведений, так как есть опасность утратить памятники культуры, большинство их которых старые, зачастую деревянные, постройки.
Финансовая гарантия необходима, считает член финансового комитета Михаил Гергенов. Такая мера даст уверенность, что здание будут восстанавливать с соблюдением всех правил.
Вопрос о льготных условиях аренды объектов культурного наследия будет рассмотрен на ближайшем заседании Дня депутата, сообщили в пресс-службе горсовета.
Как сообщал «Номер один», мэрия Улан-Удэ ищет возможности развития центра города. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков 5 июля обсудили объекты туристического показа в центре столицы Бурятии, в частности, на улице Соборной.
Сегодня центральная часть города разбита на 18 кварталов, часть объектов культурного наследия планируется отреставрировать и перенести в единый исторический центр – Соборный квартал, на что городу потребуется более 200 миллионов рублей.
Фото: ulan-ude-info.ru
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