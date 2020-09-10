В Улан-Удэ заключенные строгого режима создали театр теней

Первой постановкой театра за колючей проволокой стал спектакль «Мы против терроризма»



В Улан-Удэ в исправительной колонии строго режима №8 рамках кружковой работы появился театр теней, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Осужденные театрального кружка создали специальный экран и изготовили кукол. Они своими руками выделывали различного рода материалы, из которых и вырезали фигурки. Кукол украшали тонкой росписью, прорабатывали до мельчайших деталей.



Первый свой спектакль осужденные уже представили на суд зрителей. Это постановка «Мы против терроризма».



Фото: 03.fsin.gov.ru

