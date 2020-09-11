В Кяхте появился фиктивный фонтан

В «Песчаной Венеции» ведется благоустройство, качество которого вызывает вопросы горожан



В 2019 году Кяхта получила грант суммой 54 млн рублей. Город победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Историческое поселение». Работы по благоустройству начались этим летом, но не всех местных жителей устраивает качество реализации проекта.



Волнообразная плитка



На полученные 54 млн рублей в Кяхте обновляют центральный городской парк и центральную площадь города. Реализуют проект с 2019 года. Сначала разработали проектную и сметную документацию, а в мае этого года начались сами работы, и их необходимо завершить до конца декабря.



Сейчас рабочие ООО «Стройкомфорт», выигравшего торги, кладут в парке тротуарную плитку, пандусы. Здесь строятся беседки, киоски и торговые лавки, уже готова пергола (навес. – прим. ред.). Осталось построить административное здание, установить карусель и украсить фонтан.



На площади подрядчик снял асфальт, вместо него в центральной части появится брусчатка, высадят деревья, сделают автостоянки и фонари.



Это то, что сообщают официальные органы власти, у кяхтинцев же впечатления несколько другие.



- В Кяхте идет глобальная стройка. Строят парк, аллею. К парку претензий нет, потому что там еще ведутся работы. Но вот в Сиреневой аллее плитка выложена неровно, волнами, вся болтается. Фонари тоже стоят криво. Хотелось бы, чтобы люди, принимающие работу, обратили на это внимание, - поделился своим мнением один из жителей.



В администрации Кяхты дать нам внятный ответ относительно качества работ не смогли, сообщили только, что благоустройство Сиреневой аллеи проходит не в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», а на средства спонсоров.



- Памятник «Исследователям и первооткрывателям Центральной Азии» к 175-летию Русского географического общества создан по инициативе президента Русского географического общества, министра обороны РФ С.К. Шойгу и заместителя генерального прокурора РФ, главного военного прокурора В.Г. Петрова при участии спонсоров, - сообщили «Номер один» в администрации.



Одноразовый фонтан



Еще один объект, который должен украшать город, но не справился с возложенной на него эстетической функцией – фонтан возле краеведческого музея им. В.А. Обручева.



- Два года назад в Кяхте сделали фонтан, точнее, его подобие. За два года он работал один раз, - сообщает житель города.



В прошлом году «Номер один» уже упоминал об этом фонтане, когда к нему возникли нарекания у активистов ОНФ, проверяющих общественные территории, благоустраиваемые в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»



При проверке фонтана активисты увидели, что он наполняется водой из машины, откачивается вода также с помощью вакуумки. В подвальной камере, где должно быть установлено необходимое для нормальной работы фонтана оборудование, его не оказалось. Вместо циркуляционного насоса стоял обычный, также не было фильтров. За работы подрядчику отдали 900 тыс. рублей.



- Данный фонтан, на взгляд экспертов ОНФ, – весьма странный объект. Во-первых, нет никакой системы слива и подачи воды. В прошлом году активисты были в Кяхте в рейде и наблюдали картину, когда воду в фонтан закачивали машиной. Система канализации при этом также на данном объекте отсутствует. После рейда ОНФ написал официальный запрос с перечислением всех недочетов и нарушений по благоустройству объекта в Кяхте. В ответ активистам сообщили, что все устранено. Позже активисты ОНФ ездили в Кяхту повторно и сообщали, что устранены не все замечания – освещение, например, включили только на один вечер в день визита общественников, а после этого из фонтана вытащили насос, - так описывает работу чиновников сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Максим Киреенко.



По его мнению, администрация Кяхтинского поселения занимается показухой: когда им указывают на нарушения, они для вида все исправляют, а позже снова разбирают и переносят на другой объект.



- Весной этого года в правительстве Бурятии прошло межведомственное совещание, посвященное проектной деятельности и в большей части благоустройству городской среды. Эксперты ОНФ на нем рассказывали обо всех замечаниях и нарушениях, обнаруженных в Гусиноозерске и Кяхте. Поднимался вопрос о том, что в Кяхте нерабочий фонтан, сломанные скамейки, нет освещения, а также другие проблемы. На совещании присутствовал глава Кяхтинского поселения и обещал все устранить. Однако, как видим, нарушения не устранены, - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ.Активисты ОНФ намерены выехать в Кяхту во второй половине сентября и снова обследовать многострадальный объект благоустройства.



В Кяхтинской администрации приостановку работы фонтана объясняют тем, что в чаше фонтана собираются установить скульптурную композицию «Влюбленная пара под зонтом». Композиция должна появиться до 30 ноября. Что касается принципа работы фонтана, «в целях сохранения оборудования в настоящее время оно демонтировано и находится на складе. В 2019 году работы выполнялись ООО «Сервис», оборудование фонтана, а именно циркуляционный насос и фильтр установлены в соответствии с проектной документацией».



Как бы то ни было, налицо неприятная тенденция: в районах Бурятии исполнение программы хромает. Деньги осваиваются бешеными темпами, но качество проведенных работ часто очень низкое.



Лариса Ситник, «Номер один».

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