Мнительность: причины и последствия

Что заставляет мнительного человека так болезненно на все реагировать?



Всем нам хорошо известно слово мнительность, этим качеством мы порой характеризуем человека, принимающего все близко к сердцу, часто тревожится или обижается. Но что заставляет его так болезненно на все реагировать? По мнению психологов, виной всему их гиперчувствительность, неуверенность в себе и непринятие себя. О проблеме мнительности расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Два полюса



- Игорь Валерьевич, мы часто можем слышать такую характеристику человека – «он слишком мнительный». Расскажите, что такое мнительность с точки зрения психологии?



- В психологии нет такого понятия: человек не характеризуется как мнительный или немнительный. Это житейское название для ряда психологических качеств, причем достаточно разных. Если слово мнительность перевести на «психологический язык», то оно будет обозначать гиперчувствительность к мнению окружающих. Другими словами, для человека мнение других людей чрезмерно важно и он очень чувствителен к различного рода проявлениям мнений окружающих о нем.



Какова природа этой гиперчувствительности? Нужно сказать, что эта природа разная. Можно различить два ее «полюса». Первый - это гиперчувствительность, связанная с переживанием эмоций астенического спектра, то есть эмоций, лишающих сил: страх, тревога, боязливые состояния. Чувствительность к мнению других людей вызывает страх «что обо мне подумают, что скажут другие?».



На другом полюсе я бы означил чувствительность, связанную с переживанием эмоций стенического типа, то есть тех, что придают сил, так сказать, бодрят человека: злость, гнев и в какой-то степени обида.



Люди полюса, связанного с переживанием эмоций астенического спектра, это в принципе чувствительные люди. Их чувствительность к мнению других обусловлена очень высокой степенью эмоциональности. Они очень хорошо воспринимают эмоции и отношения других людей. Им свойственны эмоциональная лабильность, эмотивность.



Может оказаться, что такие люди не отдают себе отчета в том, почему у них вдруг внезапно испортилось настроение. Или почему неожиданно какой-то человек им кажется неприятным, хотя явных проявлений не было. Все дело в том, что они высоко эмпатичны, быстро считывают, улавливают эмоции, хорошо реагируют на скрытые эмоциональные проявления.



Суперспособность меланхоликов



Гиперчувствительность этих людей - черта характера, некая особенность, обусловленная многими факторами. Ряд исследователей считает, что эмоциональная лабильность – это во многом биологически обусловленное качество. Она имеет генетическую предрасположенность, особенности работы и свойств нервной системы. По очень популярной, но не очень научной теории темпераментов эти люди будут относиться к меланхоликам.



- Такая гиперчувствительность часто мешает им жить. Как ее побороть?



- Для того чтобы справиться с мнительностью, с гиперчувствительностью, таким людям необходимо, в первую очередь, научиться правильно пользоваться особенностями своего характера. Способность улавливать эмоциональные отношения и эмоции других людей – это суперспособность, которая очень сильно отличает их от многих других людей.



Все, что им нужно сделать, чтобы поставить это качество себе во благо, это научиться пользоваться суперспособностью. То есть не просто улавливать эмоции, но и распознавать их - включать рассудочную деятельность и называть их, что поможет им лучше понимать и вникать в мотивы другого человека, проникать в его внутренние переживания и встать на его место.



Эту суперспособность поставили себе во благо многие актеры, писатели и художники, она может помочь в деятельности психологам, педагогам и всем тем, у кого работа связана с другими людьми. Если научиться пользоваться этой гиперчувствительностью, то она сможет стать очень хорошим и полезным инструментом в коммуникации.



Обидчивые эгоцентрики



Второй полюс шкалы связан с переживанием стенических эмоций (злости, гнева, обиды), но это объясняется не тем, что человек высоко чувствителен к эмоциям окружающих. Очень часто такая гиперчувствительность к мнению других людей связана с эгоцентризмом. То есть это уже не особенность характера, как мы разбирали выше, а особенность личности, системы установок и отношений человека к себе и другим.



- Почему эгоцентричный человек оказывается мнительным?



- Дело в том, что эгоцентрик считает, что весь мир крутится вокруг него, а он находится в центре. Обратите внимание, если эмотивный тип, наблюдая плохое отношение других к себе, будет считать «что-то не так со мной», то эгоцентричный тип решит, «что-то с ними всеми не так, они какие-то не такие».



Естественно, мир не крутится вокруг одного человека и даже твое ближайшее окружение, возможно, имеет какие-то отношения, в которые ты оказываешься не включен, и это нормально. Например, двое из трех друзей встретились, а третьего не позвали. Один скажет – ну не позвали и не позвали, значит, им нужно было поговорить наедине. А другой может воспринять это с обидой – раз они встретились вдвоем, наверное, замыслили что-то против меня.



Эгоцентрики исходят из установки, что все должно происходить посредством него и при его непосредственном участии. Если это не так, то у него рождается необоснованная обида, человек начинает обвинять других людей, злится и часто на этом фоне портит отношения с ними.



Общие черты мнительных



Когда я говорил, что эмотивному типу людей нужно просто научиться пользоваться своим характером, это не совсем верно, и не так уж и просто, потому что общей чертой для обоих типов является неуверенность в себе. Человек считает, что со мной что-то не так либо я нахожусь не в тех обстоятельствах и плохом окружении.



Неумение доверять себе – общая черта для обоих типов, они ориентируются на мнение других людей. Казалось бы, эгоцентричная личность, заявляющая себя центром Вселенной, должна ставить свое мнение выше, чем мнение окружающих, но нет. Все вокруг него действительно должно крутиться, а вот способ оценки идет всегда с оглядкой на других людей: «как бы они обо мне плохо не подумали».



За этой неуверенностью в себе лежит, как правило, такая базовая психологическая проблема, как непринятие себя. Эмотивный тип не принимает себя в качестве такового, он всячески хочет измениться, не быть настолько чувствительным. Эгоцентрический тип не принимает себя посредством непризнания автономности других людей, то есть если другие люди не могут быть автономны, то и он не может. Это непринятие себя и лежит в основе такого явления, как мнительность.



Сила - в слабости



- Как эгоцентричным людям побороть мнительность и обидчивость?



- Это сделать не так и просто. Если в первом случае так называемая мнительность это сверхспособность, одно из проявлений его свойств характера, то здесь - это характеристика личности. Здесь все гораздо сложнее, потому что за этой эгоцентричностью может лежать, например, такое явление, как инфантилизм. Это детская черта, недостаточная зрелость, поэтому, насколько не люблю я эту фразу, но таким людям нужно повзрослеть.



Отмечу, что эгоцентричны обычно дети - для ребенка весь мир крутится вокруг него, он не видит мир более широко. Эгоцентричным людям гораздо тяжелее справиться с этой проблемой, поскольку им сложнее ее признать. Ведь все вокруг плохие, и тот человек, кто говорит тебе, что ты эгоцентричный, он просто к тебе плохо относится. Это более устойчивая личностная характеристика.



Они мучаются от гиперчувствительности, но им тяжело признать проблему, необходима большая психологическая работа, требующая внутреннего напряжения. Нужно признать, что дело-то не в других, а во мне, однако сделать этого эгоцентрики не могут, потому что они себя не знают и не принимают такими, какие есть. Эгоцентрик не может просто так сказать себе, да, я - эгоцентрик.



Самостоятельно справиться с этой проблемой будет достаточно сложно, нужна помощь специалиста. В случае с эмотивными типами психолог, как правило, может научить его называть эмоции, выражать свои чувства, взаимодействовать с другими людьми, то есть дать определенные инструменты и показать, что их особенность не слабость, а их сильная сторона.



В случае с эгоцентриками, все гораздо сложнее. Как правило, на консультации с психологом с первого раза добраться до сути проблемы трудно, нужно пробиваться до эгоцентризма через стену отрицания и рационализации, что крайне сложно. А на вторую консультацию они могут и не прийти, оставшись при своем мнении, но продолжая испытывать трудности от последствий застарелой проблемы, в числе которых мнительность.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

Всем нам хорошо известно слово мнительность, этим качеством мы порой характеризуем человека, принимающего все близко к сердцу, часто тревожится или обижается. Но что заставляет его так болезненно на все реагировать? По мнению психологов, виной всему их гиперчувствительность, неуверенность в себе и непринятие себя. О проблеме мнительности расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- В психологии нет такого понятия: человек не характеризуется как мнительный или немнительный. Это житейское название для ряда психологических качеств, причем достаточно разных. Если слово мнительность перевести на «психологический язык», то оно будет обозначать гиперчувствительность к мнению окружающих. Другими словами, для человека мнение других людей чрезмерно важно и он очень чувствителен к различного рода проявлениям мнений окружающих о нем.Какова природа этой гиперчувствительности? Нужно сказать, что эта природа разная. Можно различить два ее «полюса». Первый - это гиперчувствительность, связанная с переживанием эмоций астенического спектра, то есть эмоций, лишающих сил: страх, тревога, боязливые состояния. Чувствительность к мнению других людей вызывает страх «что обо мне подумают, что скажут другие?».На другом полюсе я бы означил чувствительность, связанную с переживанием эмоций стенического типа, то есть тех, что придают сил, так сказать, бодрят человека: злость, гнев и в какой-то степени обида.Люди полюса, связанного с переживанием эмоций астенического спектра, это в принципе чувствительные люди. Их чувствительность к мнению других обусловлена очень высокой степенью эмоциональности. Они очень хорошо воспринимают эмоции и отношения других людей. Им свойственны эмоциональная лабильность, эмотивность.Может оказаться, что такие люди не отдают себе отчета в том, почему у них вдруг внезапно испортилось настроение. Или почему неожиданно какой-то человек им кажется неприятным, хотя явных проявлений не было. Все дело в том, что они высоко эмпатичны, быстро считывают, улавливают эмоции, хорошо реагируют на скрытые эмоциональные проявления.Гиперчувствительность этих людей - черта характера, некая особенность, обусловленная многими факторами. Ряд исследователей считает, что эмоциональная лабильность – это во многом биологически обусловленное качество. Она имеет генетическую предрасположенность, особенности работы и свойств нервной системы. По очень популярной, но не очень научной теории темпераментов эти люди будут относиться к меланхоликам.- Для того чтобы справиться с мнительностью, с гиперчувствительностью, таким людям необходимо, в первую очередь, научиться правильно пользоваться особенностями своего характера. Способность улавливать эмоциональные отношения и эмоции других людей – это суперспособность, которая очень сильно отличает их от многих других людей.Все, что им нужно сделать, чтобы поставить это качество себе во благо, это научиться пользоваться суперспособностью. То есть не просто улавливать эмоции, но и распознавать их - включать рассудочную деятельность и называть их, что поможет им лучше понимать и вникать в мотивы другого человека, проникать в его внутренние переживания и встать на его место.Эту суперспособность поставили себе во благо многие актеры, писатели и художники, она может помочь в деятельности психологам, педагогам и всем тем, у кого работа связана с другими людьми. Если научиться пользоваться этой гиперчувствительностью, то она сможет стать очень хорошим и полезным инструментом в коммуникации.Второй полюс шкалы связан с переживанием стенических эмоций (злости, гнева, обиды), но это объясняется не тем, что человек высоко чувствителен к эмоциям окружающих. Очень часто такая гиперчувствительность к мнению других людей связана с эгоцентризмом. То есть это уже не особенность характера, как мы разбирали выше, а особенность личности, системы установок и отношений человека к себе и другим.- Дело в том, что эгоцентрик считает, что весь мир крутится вокруг него, а он находится в центре. Обратите внимание, если эмотивный тип, наблюдая плохое отношение других к себе, будет считать «что-то не так со мной», то эгоцентричный тип решит, «что-то с ними всеми не так, они какие-то не такие».Естественно, мир не крутится вокруг одного человека и даже твое ближайшее окружение, возможно, имеет какие-то отношения, в которые ты оказываешься не включен, и это нормально. Например, двое из трех друзей встретились, а третьего не позвали. Один скажет – ну не позвали и не позвали, значит, им нужно было поговорить наедине. А другой может воспринять это с обидой – раз они встретились вдвоем, наверное, замыслили что-то против меня.Эгоцентрики исходят из установки, что все должно происходить посредством него и при его непосредственном участии. Если это не так, то у него рождается необоснованная обида, человек начинает обвинять других людей, злится и часто на этом фоне портит отношения с ними.Когда я говорил, что эмотивному типу людей нужно просто научиться пользоваться своим характером, это не совсем верно, и не так уж и просто, потому что общей чертой для обоих типов является неуверенность в себе. Человек считает, что со мной что-то не так либо я нахожусь не в тех обстоятельствах и плохом окружении.Неумение доверять себе – общая черта для обоих типов, они ориентируются на мнение других людей. Казалось бы, эгоцентричная личность, заявляющая себя центром Вселенной, должна ставить свое мнение выше, чем мнение окружающих, но нет. Все вокруг него действительно должно крутиться, а вот способ оценки идет всегда с оглядкой на других людей: «как бы они обо мне плохо не подумали».За этой неуверенностью в себе лежит, как правило, такая базовая психологическая проблема, как непринятие себя. Эмотивный тип не принимает себя в качестве такового, он всячески хочет измениться, не быть настолько чувствительным. Эгоцентрический тип не принимает себя посредством непризнания автономности других людей, то есть если другие люди не могут быть автономны, то и он не может. Это непринятие себя и лежит в основе такого явления, как мнительность.- Это сделать не так и просто. Если в первом случае так называемая мнительность это сверхспособность, одно из проявлений его свойств характера, то здесь - это характеристика личности. Здесь все гораздо сложнее, потому что за этой эгоцентричностью может лежать, например, такое явление, как инфантилизм. Это детская черта, недостаточная зрелость, поэтому, насколько не люблю я эту фразу, но таким людям нужно повзрослеть.Отмечу, что эгоцентричны обычно дети - для ребенка весь мир крутится вокруг него, он не видит мир более широко. Эгоцентричным людям гораздо тяжелее справиться с этой проблемой, поскольку им сложнее ее признать. Ведь все вокруг плохие, и тот человек, кто говорит тебе, что ты эгоцентричный, он просто к тебе плохо относится. Это более устойчивая личностная характеристика.Они мучаются от гиперчувствительности, но им тяжело признать проблему, необходима большая психологическая работа, требующая внутреннего напряжения. Нужно признать, что дело-то не в других, а во мне, однако сделать этого эгоцентрики не могут, потому что они себя не знают и не принимают такими, какие есть. Эгоцентрик не может просто так сказать себе, да, я - эгоцентрик.Самостоятельно справиться с этой проблемой будет достаточно сложно, нужна помощь специалиста. В случае с эмотивными типами психолог, как правило, может научить его называть эмоции, выражать свои чувства, взаимодействовать с другими людьми, то есть дать определенные инструменты и показать, что их особенность не слабость, а их сильная сторона.В случае с эгоцентриками, все гораздо сложнее. Как правило, на консультации с психологом с первого раза добраться до сути проблемы трудно, нужно пробиваться до эгоцентризма через стену отрицания и рационализации, что крайне сложно. А на вторую консультацию они могут и не прийти, оставшись при своем мнении, но продолжая испытывать трудности от последствий застарелой проблемы, в числе которых мнительность.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com