Митрополит Иосиф осмотрел в Улан-Удэ строящиеся объекты епархии

Подписан акт приема-передачи дел Улан-Удэнской епархии Русской православной церкви



Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф посетил в Улан-Удэ строящиеся объекты епархии. Он побывал в строящемся кафедральном соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы. Владыку Иосифа сопровождал митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий, стройподрядчик, курирующий строительство кафедрального собора Александр Гаськов и духовенство епархии, сообщили в ее пресс-службе.



Успенский кафедральный собор станет одним из значимых культурных объектов города. Собор будет вмещать 2 тысячи человек и представляет собой двухэтажное здание с цокольным этажом. Запланирован собор как трехпрестольный, также запланировано построить отдельный крестильный храм, библиотеку, воскресную школу, конференц-зал, трапезную, служебные помещения. Проектом предусмотрено масштабное озеленение и благоустройство прилегающей парковой территории на площади 4500 квадратных метров.



Затем митрополит Иосиф посетил место строительства культурно-просветительского центра, где осмотрел территорию, здание храма и хозяйственный постройки.



Ранее, 9 сентября в Улан-Удэ состоялась встреча митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа и митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия. Архиереями был подписан акт приема-передачи дел Улан-Удэнской епархии Русской православной церкви. Митрополит Савватий рассказал владыке Иосифу о состоянии дел на территории Улан-Удэнской епархии, ознакомил с верхним и нижним храмами Одигитриевского кафедрального собора, территорией собора, епархиальным управлением.



Фото: uud-eparh.ru

