В Бурятии на выходные прогнозируют сильные дожди

В горах юга республики - с мокрым снегом и установлением временного снежного покрова



В Бурятии МЧС предупреждает об опасных метеорологических явлениях на выходные со ссылкой на республиканский гидрометцентр.



Так, 12 сентября по южной половине и Прибайкалью, 13-14 сентября в большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы. В горах южной половины республики - с мокрым снегом с установлением временного снежного покрова, понижение температурного фона на 8-13 градусов. Ветер местами до 20 метров в секунду, сообщает региональный главк МЧС.



К слову, снег уже выпал в Восточных Саянах – в Окинском районе Бурятии. Местные жители охотно публиковали фото своих заснеженных приусадебных участков и окрестностей.



Фото:pixabay.com

