РЖД вернули в поезда покушать

Заказ многоразового питания возобновлен в поездах дальнего следования



Для пассажиров поездов дальнего следования, в состав которых включены вагоны-рестораны, вновь стала доступна услуга дополнительного многоразового питания, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.



В том числе она предоставляется в поездках по маршрутам № 81/82 Улан-Удэ – Москва, № 91/92 Северобайкальск – Москва, № 205/206 Иркутск – Анапа, № 241/242 Иркутск – Адлер, № 229/230 Северобайкальск – Анапа.



Желающие могут составить заказ на весь маршрут следования, выбрав блюда из предложенного перечня. Режим питания представлен тремя типами: «Полный пансион» (завтрак, обед и ужин), «Полупансион» (завтрак и ужин), а также режим «Только завтрак», «Только обед» или «Только ужин».



В меню предлагаются мясные, куриные и вегетарианские блюда, а также блюда для детей. В зависимости от типа вагона стоимость одного рациона питания составляет от 205 до 621 рубля.

Оформить услугу дополнительного питания возможно тремя способами: в билетных кассах и на сайте в личном кабинете (не позднее трех дней до отправления поезда с начальной станции маршрута), а также у проводника вагона во время поездки.



Подробную информацию о меню и стоимости услуги можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» — «Услуги и сервисы/Заказ дополнительного питания».



Фото: old-visual.rzd.ru

