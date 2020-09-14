В Улан-Удэ деньги можно увидеть в музее

Гости Музея истории столицы Бурятии увидят две экспозиции Банка России



Выставка «Время и деньги» приурочена к 160-летию образования Центрального банка Российской Федерации. На экспозиционных стендах – архивные материалы из музея финансового мегарегулятора, которые покажут, как менялись традиции производства, хранения, перевозки, защиты денежных знаков от древности до наших дней.



Выставка «Деньги военных лет» посвящена 75-летию Великой Победы. Это дань памяти и уважения героическому подвигу народа-победителя, вынесшего основную тяжесть Второй мировой войны. Среди экспонатов – изображения советских денег образца 1937-1947 годов, облигации военных займов, продовольственные карточки, военные денежные знаки советского командования и союзных властей, выпущенныедля освобожденных территорий.



«Деньги – это важная часть жизни общества. Основная идея наших экспозиций в том, чтобы через призму денежных знаков показать богатую историю нашей страны, – комментирует Наталья Эйрих, управляющая региональным подразделением Банка России. – Совместно с музеем истории города Улан-Удэ мы приглашаем жителей и гостей столицы республики на выставки, где вы сможете узнать, как чеканили монеты во времена русских княжеств, для чего бумажным деньгам нужны смола и гуанидин, правда ли, что в XX веке роль денег выполняли марки, а также как раньше проверяли деньги на подлинность».



Экспозиции будут открыты с 14 сентября по 4 октября, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.



Фото: Банк России





