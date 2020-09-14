Отопительный сезон в Улан-Удэ начнется 15 сентября

Тепло в квартиры горожан будет подаваться поэтапно до 25 сентября



В Улан-Удэ завтра, 15 сентября, начинается отопительный сезон. Однако тепло в квартирах будет появляться поэтапно - вплоть до 25 сентября, чтобы не допустить гидравлической разбалансировки и для равномерного набора мощности источниками теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Горячую воду энергетики пообещали не отключать.



Распоряжение о начале отопительного сезона 2020-2021 годов подписано мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым 11 сентября, сообщила администрация города.



Первыми получат тепло социально-бюджетные учреждения – школы, детские сады, больницы и т.д., а затем - остальные потребители. Всего к централизованному теплоснабжению подключат 2158 многоквартирных домов Улан-Удэ.



Три социальных объекта с круглосуточным режимом проживания были подключены к теплу ранее: 10 сентября тепло появилось в детских садах №143 «Золотая рыбка» и № 84 «Снегурочка», а также - в доме ребенка «Аистенок».



Завтра, согласно графику, начнется заполнение сетей, подключение теплосистем и потребителей. Основное и вспомогательное оборудование Улан-Удэнской ТЭЦ-1, муниципальных котельных, а также магистральные и внутриквартальные теплосети работает. Улан-Удэнская ТЭЦ-2 после летней консервации включена в работу.



«С 15 по 25 сентября по графику мы обязаны подключить все социальные объекты и многоквартирные дома. Более того, все 216 социальных объектов мы подключим в течение трех дней – 15-17 сентября. Многоквартирных домов у нас 2158. Одномоментно всех подключить просто невозможно, и для того, чтобы не допустить гидравлических ударов, составлен график на 10 дней примерно по 200-300 домов в сутки. Но в любом случае, я считаю, что график надо сжимать и как можно быстрее подать тепло в квартиры наших горожан. Будем контролировать процесс подключения, и если есть запас и время, то, конечно, мы будем больше подключать домов», - отметил заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



Фото: ulan-ude-info.ru

