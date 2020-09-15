В Бурятии ОНФ просит выяснить причины плохо пахнущей воды в поселке

Решается вопрос о внеплановой выездной проверке водоснабжающей организации



В Бурятии активисты Общероссийского народного фронта направили в администрации Кабанского района и Танхойского поселения обращения с просьбой обследовать водопроводные сети в многоквартирном доме в поселке Переёмная при железнодорожной станции и установить причины некачественного водоснабжения.



В августе в региональное отделение ОНФ обратились жильцы 24-квартирного дома на станции Переёмная с жалобой на стойкий запах нечистот от водопроводной воды. По их мнению, причина - в неэффективной работе ветхих очистных сооружений, которые не справляются с нагрузкой.



Совместно с представителями минприроды и минстроя республики, прокуратуры и администрации Кабанского района общественники выехали на место, чтобы установить причины происходящего. Сотрудники Роспотребнадзора взяли в одной из квартир дома пробы водопроводной воды, от которой исходил неприятный болотный запах. Как позже показал анализ, в питьевой воде зафиксировано превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям.



«Очистные сооружения, которые не соответствуют современным требованиям и сливают сточные воды на почву, находятся выше уровня данного многоквартирного дома, и, возможно, влияют на качество водопроводной воды. Хотя Роспотребнадзор и подтвердил загрязнение воды в домах жителей, но установить точный источник загрязнения сложно: на очистных сооружениях не было найдено утечки, вода в озере Байкал не имеет аналогичного неприятного запаха. В доме много лет нет ухода за сетями, нет промывки труб. Администрация Танхойского поселения никаких мер по этому поводу не принимает», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ, модератор площадки «Экология» в Бурятии Евгений Кислов.



В настоящее время по факту несоответствия качества питьевой воды из распределительной сети системы водоснабжения станции Переёмная Управление Роспотребнадзора по Бурятии решает вопрос о проведении внеплановой выездной проверки в отношении хозяйствующего субъекта, обеспечивающего водоснабжением население поселка.



Фото: ОНФ

