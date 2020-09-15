Депутаты Народного Хурала Бурятии одобрили нового «управделами»

Жамсо Гунзынов вскоре приступит к работе руководителя аппарата парламента



Депутаты Народного Хурала Бурятии рассмотрели сегодня вопрос о даче согласия спикеру Владимиру Павлову на назначение Жамсо Гунзынова на должность руководителя аппарата республиканского парламента.



Заслушивать выступление кандидата парламентарии не стали, поскольку он его уже выслушали предварительно на всех хуральских комитетах. Однако у депутатов нашлось, что сказать по поводу его назначения.



- Я помню всех… сейчас их называют руководителями аппарата, раньше были - управделами. Они всегда у нас были бывшие депутаты и пенсионеры. Владимир Анатольевич (Павлов – спикер Хурала, прим.) решил в этот раз ставку делать на молодых – это хорошее направление. Во-вторых, эту должность должен занимать не только хозяйственник. По федеральному законодательству, он должен проводить финансовый аудит, - высказался депутат Буда-Ширап Батуев, добавив, что Жамсо Гунзынов подходит по всему параметрам.



Кроме того, еще ряд депутатов высказались в поддержку кандидата. После чего спикер объявил голосование: 56 депутатов проголосовали «за», кнопку «против» не нажал никто из присутствующих.



Напомним, ранее депутаты заслушали Жамсо Гунзынова на комитетах, где он рассказывал о своем опыте и трудовых достижениях:



- После окончания вуза работал в налоговой службе 10 лет. Последние четыре года из них был начальником налоговой инспекции №4, работавшей по территориям города Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов. Имею стаж муниципальной службы, в частности, в должности заместителя руководителя администрации Северобайкальского района по экономическим вопросам. С февраля 2011 по февраль 2015 года работал в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики на должностях начальника отдела, председателя комитета. С июля 2011 по октябрь 2012 исполнял обязанности заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Имею опыт работы в бизнес-структурах, в частности – в торговой компании «Полином», - рассказывал он тогда.



Прекращение служебного контракта с прежним руководителем аппарата Хурала Цыденжапом Батуевым базировалось на отсутствии у него допуска к государственной тайне. Он, в свою очередь, пытался оспорить свое увольнение в суде, однако безуспешно.



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