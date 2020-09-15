В Бурятии школы освободили от налога на имущество

Однако под льготу попадут только школы и детсады, построенные после 1 января 2019 года



Такой закон приняли на сегодняшней сессии депутаты Народного Хурала Бурятии. Деньги на уплату этого налога выделяются из бюджета, и после его уплаты возвращаются обратно в бюджет за минусом трат на администрирование, что, по сути, является перекладыванием из одного кармана в другой.



Однако все школы республики освободить от уплаты налога на имущество, по словам чиновников, нельзя, поскольку общий объем льгот не должен превышать уровней, установленных федеральными властями. Поэтому освобождение коснется только тех школ, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2019 года. То есть – вновь построенных.



Однако председатель социального комитета Хурала при обсуждении законопроекта поставил вопрос о школах, которые реконструированы. По словам министра образования Баира Жалсанова, из этой категории под льготу попадут не все.



- Те, что реконструированы с созданием новых площадей – такие объекты учитываются. В рамках старых площадей – такие не учитываются, - сказал министр.



Далее, отвечая на вопросы депутатов, министр пояснил, что льгота коснется только школ и детсадов, построенных за счет государства. На частные образовательные учреждения закон не распространяются.



Фото: «Номер один»

