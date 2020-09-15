Власти намерены увеличить потребительскую корзину в Бурятии

Ее нынешний размер не позволяет платить нормальные пенсии, признали в парламенте республики



Депутаты Народного Хурала Бурятии на очередной сессии рассмотрели сегодня закон о прожиточном минимуме пенсионера на 2021 год. В Бурятии он составит 9938 рублей и превысит прогнозируемый российский уровень (9603 рубля).



Впрочем, парламентарии без энтузиазма отнеслись к этому факту, отметив, что и таких денег явно недостаточно.



- На эту сумму – 9 с лишним тысяч рублей – выжить просто невозможно. Оплатили коммунальные услуги, купили продукты питания – и все, - говорил депутат Леонтий Красовский.



Чтобы увеличить сумму минимальной пенсии (а она равняется прожиточному минимуму пенсионера), необходимо пересмотреть потребительскую корзину. По закону это можно сделать раз в пять лет, и в будущем году как раз истекает очередной период.



Поэтому депутаты предложили начать работу по потребительской корзине уже сейчас. По словам председателя социального комитета Хурала Игоря Марковца, совещание по этому поводу планировалось на март этого года, но отменилось из-за пандемии. Теперь к нему собираются вернуться в ноябре этого года.

- Правительству предлагаю разработать свои предложения. потому что потребительская корзина не отвечает реальным условиям, которые у нас есть, - говорил в свою очередь Леонтий Красовский.



В пример депутаты приводили другие регионы (Якутию и Магаданскую область), где прожиточный минимум пенсионера равен 15-16 тысячам рублей. В итоге предложенный минэкономики прожиточный минимум на 2021 год утвердили, но с оговоркой, что к вопросу вернутся в ноябре этого года на заседании Совета Народного Хурала.



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