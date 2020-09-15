В Улан-Удэ построят 16 спортивных сооружений

Игорь Шутенков поручил взять под жесткий контроль своевременное освоение средств



Вопросы строительства спортивных сооружений в Улан-Удэ обсуждались на совещании под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. В нем приняли участие министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, руководители структурных подразделений администрации Улан-Удэ, директор МУ «Улан-УдэСтройЗаказчик» Анна Глазкова, проектировщики и застройщики.



В настоящее время на территории Улан-Удэ строится 16 спортивных сооружений, из которых 5 находятся в ведении администрации города: физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в поселке Тулунжа, в школах №18, 22 и 57 и стадион на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька» на Верхней Березовке. Также проходит экспертизу проект спортивного комплекса в 103-м микрорайоне. Здесь планируется строительство трехэтажного здания с большим универсальным и тренажерными залами. На смежном участке будет расположен стадион открытого типа со стандартным футбольным полем и четырьмя беговыми дорожками на 400 метров. Этот проект проходит государственные экспертизы.



- Мы получили достаточно хорошее финансирование на 2020 год, около 500 млн рублей. Это благодаря своевременной слаженной работе, что и дало нам возможность в настоящее время строить такие спортивные объекты. Хотелось бы отметить, что соседние регионы получили намного меньше, - отметил Вячеслав Дамдинцурунов.



По словам директора МУ «Улан-УдэСтройЗаказчик» Анны Глазковой, на сегодня полностью завершено строительство и готовится к сдаче в эксплуатацию ФОК в мкрн Тулунжа. На него было направлено более 6 млн рублей. Подрядчик – ООО «Балси». На 68% готов ФОК в школе №57, где подрядчиком выступает ООО «Байкальская индустриальная компания». В настоящее время ведутся бетонные работы по устройству баскетбольной площадки, беговых дорожек и укладке искусственного газона для футбольного поля. На строительство объекта направлено более 26,4 млн рублей. Коррективы в работу вносит дождливая работа, отмечают подрядчики.



На 50% выполнены работы на оставшихся трех объектах – стадион в «Зорьке» и ФОКи в школах №18 и 22. Подрядчиком по трем объектам является ООО «Легион-1». Строительство стадиона на Верхней Березовке обойдется в 21,9 млн рублей, ФОКов – 24,3 млн и 26,9 млн рублей соответственно. Сейчас строители готовят основание под укладку искусственного газона, который в настоящее время находится на таможенном пункте во Владивостоке. Срок сдачи объектов в эксплуатацию – ноябрь 2020 года.



Подводя итоги совещания, Игорь Шутенков поручил взять под жесткий контроль поставку всех материалов и своевременное освоение средств, чтобы все объекты были сданы в срок.



- Мы понимаем, что те средства, которые пришли на физкультурно-оздоровительные объекты, они не само собой разумеющиеся, не просто так попали в программу. Я знаю, какие усилия были приложены, понимаем, что подводить друг друга нельзя. Подрядчики, вас тоже просим не подводить. Если мы подведем друг друга, то партнерами можем больше не быть, - подытожил Игорь Шутенков.



Добавим, что в настоящее время в Улан-Удэ также ведется строительство регионального центра по стрельбе из лука, регионального центра по хоккею, регионального центра по единоборствам в 103 мкрн, 5 мини-стадионов, 8 спортивных площадок различной типологии. Всего на реализацию данных мероприятий предусмотрено более 1,9 млрд рублей.



Строительство спортивных сооружений ведется в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». Нацпроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и рассчитан до 2024 года. Он включает в себя пять федеральных проектов – «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».



Фото: ulan-ude-info.ru

