В Улан-Удэ отопление и горячую воду в 100-х кварталах подключат до 25 сентября

Перепроектирование трассировки трубопровода и дожди вызвали отставание от графика



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сегодня выехал на ремонт тепловых сетей от котельной «Юго-Западная». Работы там ведутся с опозданием от графика на 6 дней – это означает, что тепло и горячее водоснабжение потребителям, живущим в 100-х кварталах Улан-Удэ, подадут не в ближайшие дни, а до 25 сентября.



- Эта теплотрасса сдавалась в 80-х годах, с того момента она капитально никогда не ремонтировалась. Сейчас же идет не просто капитальный ремонт, а модернизация - у нас одновременно и монтаж новый теплотрассы, и увеличение диаметра трубопровода. Мы сегодня официально объявили о начале отопительного сезона - по плану, с 15 по 25 сентября мы подключаем все жилые дома. При этом, некоторые социальные объекты, особенно там, где люди пребывают круглосуточно, к примеру детский дом «Аистёнок», мы подключили уже 10-го числа. Подрядчику поручено - до 25 сентября тепло должно быть в квартирах наших горожан в любом случае. Если будут нарушения – будем применять самые жесткие штрафные санкции в отношении любого подрядчика, - сказал Игорь Шутенков.



Подрядчиком объекта выступает ООО «Фортуна». О причинах задержки ремонтных работ рассказал главный инженер подрядной организации Иван Ерофеев.



- Ранее было принято решение о перепроектировании трассировки трубопровода, что позволило обеспечить потребителей горячим водоснабжением на весь период реконструкции сетей. Поэтому в течение 20 дней вносились изменения в рабочую документацию - это первая из причин, почему мы отстаём. Вторая причина - сейчас действуют участки, которые технически не представилось возможным смонтировать параллельно, общая протяженность таких участков составила 1971 метров. Чтобы вы понимали, мы должны были со 2 сентября по 15 сентября выполнить монтаж трубопровода протяжённостью 1971 метров - на сегодняшний день 90% от этой задачи выполнено. Ну и третья причина - это обильные осадки, которые внесли существенные корректировки в график, - объяснил Иван Ерофеев.



Жителей 100-х кварталов на весь период ремонта планировалось отключить от горячей воды. Однако мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков решил этого не делать.



- У нас была тяжёлая ситуация с коронавирусом, люди находились все лето дома, поэтому было принято решение и поставлена задача подрядчикам - все ремонтные работы делать, не отключая горячую воду, - подчеркнул он.



Подрядчик сообщил, что монтаж трубопровода будет выполнен до 20-21 сентября, после чего ещё три дня уйдёт на заполнение тепловой сети и запуск циркуляции.



Стоимость контракта составляет 477 млн рублей. Работы ведутся уже четыре месяца, общая протяжённость трубопровода составляет более 10,5 тысяч погонных метров. Срок выполнения всех работ, в том числе по обратной отсыпке, теплоизоляции и благоустройству до 1 ноября.



Фото: ulan-ude-info.ru









