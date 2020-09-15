В четырех школах Бурятии произошли групповые заболевания COVID-19

Всего случаи заболеваний коронавирусом зарегистрированы в 51 образовательной организации республики



В четырех школах Бурятии зарегистрированы групповые случаи заболеваний коронавирусом с заражением персонала и учащихся, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Это средняя школа № 35 Улан-Удэ, где зарегистрировано 14 инфицированных, из которых четыре учителя и 10 школьников. По предварительным данным источниками инфекции для детей являются первые заболевшие два учителя. Далее при обследовании их контактов выявлено 13 больных (два учителя и 11 школьников в пяти классах). Из 78-ми комплект-классов школы в настоящее время находятся на дистанционном обучении 14. Лабораторные исследования контактных продолжаются. Дезинфекция в помещениях школы проведена.



В средней школе №55 Улан-Удэ заболел учитель начальных классов. По контакту выявлено шесть больных учеников 2 «а» класса. Класс переведен на дистанционное обучение до 17 сентября включительно.



В Харганатская средней школе Селенгинского района: выявлено четверо больных (учитель и три ученика). С 07 по 17 сентября введено дистанционное обучение всей школы.

В Тэгдинской средней школе Хоринского района выявлено 16 больных, из которых 8 учеников. Вся школа находится на дистанционном обучении.



Всего с начала нового учебного года случаи заболеваний детей и персонала зарегистрированы в 51 образовательной организации республики (школы, детские сады, ссузы, вузы, организации допобразования). В том числе: 35 – в Улан-Удэ, 16 – в районах. Всего заболело 110 человек: 66 учеников, 44 человека персонала, в т.ч. 39 человек педагогов.В основном регистрируются единичные случаи.





По республике переведен на дистанционное обучение 61 класс в 29 школах. Полностью на дистанционном обучении находится четыре школы (Тэгдинская средняя школа Хоринского района, Харганатская средняя школа Селенгинского района, Бичурские средние школы №4, №2).



«Все необходимые противоэпидемические мероприятия в учреждениях проводятся. Комплекс мероприятий определяется в каждом конкретном случае индивидуально и зависит от степени организации профилактических мероприятий в учреждении. Чем лучше организованы мероприятия в учреждении (утренние фильтры, гибкие графики уроков, приема пищи, максимальное разобщение учащихся, качественное проведение дезинфекционных мероприятий и т.д.), тем меньше круг контактных лиц и тем меньше ограничительных мероприятий вводится в учреждении. Поэтому вновь обращаю внимание руководителей организаций на проведение всех противоэпидемических мероприятий, а со стороны родителей должен быть контроль за соблюдением детьми мер профилактики», – поясняет руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев.



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