В Бурятии жители Тункинского нацпарка готовы просить уравнять их в правах с дикими животными



Почему бы не обратиться к нашим горячо любимым московским властям с просьбой о том, чтобы жителей Тункинской долины уравнять в правах с дикими животными? Такое оригинальное и шутливое, но очень грустное предложение появилось на днях в одном из популярных пабликов Тункинского района.



Бюрократическая волокита



- Мы живем на территории зла - в нацпарке «Тункинский». У нас тупо нельзя построить на новом месте новое здание. Даже толчок на четыре дырки и то нельзя. Более того. Незаконны даже те скромные домики с дырками в полу, что расположены у нас во дворах. Поскольку все они построены без экологической экспертизы, а значит, с нарушением закона, - пишет автор публикации.



- С точки зрения ООПТ, житель Тункинского района имеет меньше прав, чем любое дикое животное, - констатирует он, обращая внимание на то, что уравнивание в правах фауны национального парка и людей, живущих в его границах, сулит хорошие перемены.



- Вот картинка будет... Строят, наконец, туалет в Кырене, подъезжают деятели из нацпарка, начинают наезжать, а им прямо в морду документ – я такой-то, имею право, так как я - изюбрь. Подпись, печать.



Границы Тункинского нацпарка, ежегодно посещаемого десятками тысяч туристов, и Тункинского района действительно изначально совпадают. В силу этого на территории муниципалитета много чего «нельзя» - например, строить мусорные полигоны и другие объекты «мусорной» инфраструктуры. Ведь это одновременно территория национального парка. Однако давно назревшая проблема вывода границ населенных пунктов из границ национального парка (с компенсацией ему земель за счет территорий Окинского и Закаменского районов) много лет не может решиться из-за бюрократической волокиты.



Как сообщал «Номер один», в марте нынешнего года полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев подверг резкой критике Министерство природных ресурсов РФ за неисполнение поручения президента России о выведении населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения из границ Тункинского национального парка. Критика прозвучала в ходе совещания по экономическому и социальному развитию Бурятии.



«Мы собрались делать дело для людей. Там люди живут. И при этом они не могут купить участок, построить дом, мы не можем строить детские сады, школы, объекты инфраструктуры. Я надеюсь, что после сегодняшнего совещания мы быстро решим этот вопрос. Особо охраняемые природные территории требуют особой защиты и охраны, но при этом люди не должны страдать от пробелов в законодательстве. Надо исключать населенные пункты, увеличивать границу ООПТ и закрывать эту тему. Год провозились. Почему за год ничего не сделано?» - обратился полпред президента в ДФО к представителю федерального Минприроды РФ - замминистра Мураду Керимову.



Оформить права на землю разрешат



Юрий Трутнев обязался доложить председателю правительства РФ о том, что министром природных ресурсов не выполнено поручение в рамках исполнения указа президента с предложением принять меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным сотрудникам в ранге не ниже заместителя министра. Кроме того, полпред отвел месяц на окончательное решение проблемы.



Заметим, в течение года с момента получения прямого поручения о выведении населенных пунктов за пределы Тункинского национального парка правительство Бурятии занимается подготовкой документов. Проект постановления правительства РФ, предполагающий внесение изменений в действующее федеральное законодательство, разработан, рассказал полпреду глава Бурятии Алексей Цыденов. На проект получены положительные заключения всех заинтересованных ведомств, в том числе Генпрокуратуры РФ, решение остается за федеральным Министерством природных ресурсов.



В соответствии с проектом постановления жители Тункинского района смогут оформить законное право собственности на свои земельные участки, будут решены проблемы хозяйствующих субъектов. Взамен в состав нацпарка включат другие природные территории, нуждающиеся в особом режиме охраны, но не имеющие статуса заповедника, включая территорию «Снежинского» заказника регионального значения площадью около 240 тыс. гектаров.



Отметим, о решении этой проблемы заявляли пять лет назад еще прежнее правительство Бурятии под руководством Вячеслава Наговицына и экс-депутат Госдумы от Бурятии Михаил Слипенчук. Тогда в декабре 2013 года президент России Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и иные законодательные акты РФ. Все это должно было снять запрет на регистрационные действия по переходу права собственности и права владения на ранее зарегистрированные земельные участки в Тункинском районе. Однако не позволяло выделять и предоставлять землю в собственность граждан, в том числе слабозащищенным слоям населения и льготным категориям граждан (многодетным семьям, ветеранам, членам семей ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидам и иным).



Кроме того, допускалось предоставление в аренду земельных участков на территории национального парка под строительство только объектов рекреационно-туристического назначения, что исключало строительство социальных и культурно-досуговых объектов, а также индивидуально-жилищное строительство.



Под прессом запретов



В это же время появилось обращение жителей Тункинского района на имя президента РФ Владимира Путина о выведении из состава национального парка «Тункинский» земель поселений, сельскохозяйственного назначения и промышленности. Взамен предлагалось ввести в состав нацпарка другие уникальные природные комплексы Восточных Саян и даже Закаменского района.



Время идет. Отчаявшиеся тункинцы, как видим, уже готовы становиться... изюбрями. Впрочем, только ли они? Подобный выход наверняка может показаться привлекательным и жителям всех прибрежных с Байкалом сел и поселков, также живущих под прессом экологических ограничений. Ладно бы, логичных и оправданных, но ведь часто просто безумных. Так, жители Клюевки Кабанского района вынуждены хоронить своих родных и близких на местном кладбище, заложенном в начале 20 века, во второй и третий ярусы по той только причине, что пустынное место под новое кладбище формально оказалось территорией лесного фонда, перевод которого в земли иного назначения на практике дико сложный.



Да мало ли таких примеров в нашей республике, большая часть земель которой относится к Байкальской природной территории! Не исключено, что признать ее жителей изюбрями федеральному центру будет проще. «Закон не потребует дополнительных расходов бюджета» - такая приписка к законопроекту сильно облегчает его принятие депутатами всех уровней.



Правда, приобретение статуса изюбрей может грозить жителям Бурятии потерей пенсий и зарплат. Кто же их будет платить животине? С другой стороны, размеры пенсий и зарплат бюджетников давно символичны. Зато вместо этого можно спокойно ходить в тайгу, охотиться и рыбачить. А зимой фауну в некоторых ООПТ даже подкармливают. К примеру, в Алтачейском заказнике, находящемся под управлением Байкальского заповедника, нынче уже создано 45,8 гектара кормовых полей для зимней подкормки диких копытных. Живи да радуйся. К тому же охотиться в заповедниках и национальных парках строго запрещено даже бюрократам всех должностей и мастей. И это, пожалуй, будет самым важным для простых обывателей в новом статусе.



Короче говоря, надо подумать…



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