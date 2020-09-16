В Улан-Удэ водители без прав сбивают пешеходов

Накануне «лишенцы» травмировали двух человек, один из них ребенок



В Улан-Удэ во вторник 28-летний водитель автомобиля «Ниссан Блюберд», следуя по ул. Бабушкина, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП десятилетнийлетний мальчик с травмами доставлен в медицинское учреждение, сообщили в ГИБДД Бурятии.



Установлено, что виновник ДТП ранее была лишена прав за езду в нетрезвом виде, однако водительское удостоверение в установленный срок в подразделение ГИБДД не сдала.



За управление автомобилем будучи лишенной прав, автоледи привлечена сотрудниками ГИБДД к административной ответственности, материал передан в суд.



В этот же день 40-летний водитель автомобиля «Лексус» на ул. Калашникова совершил наезд на 57-ленюю женщину. Пешеход получила травмы различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (результат освидетельствования 0,70 мг/л). При этом в апреле текущего года водитель был лишен прав за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.



В настоящее время по обоим фактам ДТП проводится проверка. Автомобили виновников наездов помещены на специализированную штрафстоянку.



Всего же с начала месяца на дорогах Бурятии зафиксировано 13 наездов на пешеходов, восемь наездов произошли на пешеходных переходах.



Фото: ГИБДД

