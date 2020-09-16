Семь старшеклассников из Улан-Удэ стали «ФМШатами»

В новосибирском Академгородке для них прозвенел первый звонок



В новосибирском Академгородке прозвенел первый звонок для новых учеников специализированного учебно-научного центра при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), более известного как новосибирская физматшкола. Этим летом в школу-интернат для одаренных детей поступили 348 школьников со всей России и ближнего зарубежья, среди них — семь старшеклассников из Бурятии. Вся приемная кампания в этом году впервые проходила дистанционно, сообщили в пресс-службе СУНЦ НГУ.



СУНЦ НГУ дает образование ученикам 9-11 классов, увлеченным точными и естественными науками. Попасть в СУНЦ НГУ можно, пройдя трехнедельное обучение в Летней школе (проходит в августе каждого года) и сдав по ее окончанию итоговые экзамены. В свою очередь, в Летнюю школу приглашают призеров и победителей школьных олимпиад, лучших учеников Заочной школы (работает на базе СУНЦ), также можно приехать в качестве вольнослушателя и сдать вступительные экзамены.



В этом году впервые вся приемная кампания в СУНЦ НГУ проходила дистанционно. Во время Летней школы ребята в течение трех недель учились, писали контрольные, проходили собеседования, общались с новосибирскими учеными на онлайн-экскурсиях по научным институтам. Лучшие ученики Летней школы были зачислены в СУНЦ НГУ. А чтобы попасть в Летнюю школу, и затем – в СУНЦ НГУ, ребята участвовали во Всесибирской открытой олимпиаде школьников и других профильных олимпиадах, проходили дистанционные собеседования.



«В этом году у нас была самая необычная приемная кампания за всю историю школы. Впервые ребятам пришлось знакомиться и с СУНЦ НГУ, и с новосибирским Академгородком, находясь за сотни и даже тысячи километров от нас. Раньше они приезжали в Летнюю школу и уже здесь, оглядевшись вокруг, познакомившись со сверстниками из других городов, окончательно понимали, хотят они тут учиться или нет. Принимать такое решение дистанционно намного сложнее. Поэтому мы благодарим ребят из других регионов, поступивших в СУНЦ, за смелость и доверие к нам. Обещаем сделать все, чтобы это доверие оправдать»,– говорит руководитель отдела по работе с поступающими СУНЦ НГУ Лариса Дмитриева.



Учеба в новой школе началась для ребят 14 сентября. Все старшеклассники, поступившие в СУНЦ, будут учиться по вузовской системе: слушать лекции, работать на семинарах, а в конце каждого семестра сдавать экзамены. Сейчас все занятия проходят очно, новые ученики уже заселились в интернат, а на всей территории школы действуют ограничительные меры, связанные с нераспространением COVID-19.



СУНЦ НГУ — специализированная физико-математическая и химико-биологическая школа-интернат для одаренных детей в новосибирском Академгородке. В СУНЦ НГУ 500 учащихся 9–11-х классов из разных регионов России, Казахстана и других стран ближнего зарубежья. Учащиеся занимаются по вузовской системе (ходят на лекции и семинары, дважды в год сдают сессию) и углубленно изучают точные и естественнонаучные предметы. Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук. Практически все 100 % выпускников школы успешно поступают в вузы. В апреле 2020 года СУНЦ НГУ занял шестое место в рейтинге 300 лучших школ России агентства RAEX по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, и возглавил топ лучших школ Сибирского федерального округа.



Фото: vk.com/sescnsu