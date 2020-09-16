В Гусиноозерске благоустройство дворов перепутали с разгромом

Администрация города оштрафует подрядчиков после проверки, инициированной ОНФ







Администрация Гусиноозерска приняла решение о взыскании штрафа с подрядчиков, проводящих благоустройство дворовых территорий домов №2,3,4 во втором микрорайоне города. Это произошло после обращения активистов Общероссийского народного фронта в Бурятии, сообщили в пресс-службе ОНФ.



Ранее обеспокоенные местные жители сообщили общественникам о последствиях благоустроительных работ. В частности, о сломанных ограждениях, поврежденных колодцах, зеленых насаждениях и разбросанных строительных материалах. Жители Селенгинского района просили о помощи после такого «благоустройства» их придомовых территорий.



По словам горожан, работы по благоустройству велись нерегулярно, периодически сменялись подрядные организации, компетенция сотрудников которых вызывала вопросы. Рабочие хаотично разбрасывали строительные материалы, не обеспечивали их защиту от дождя и иного негативного воздействия окружающей среды. Также в ходе строительных работ были повреждены ограждения, колодцы и зеленые насаждения.



Активисты ОНФ обратились в администрацию Гусиноозерска с просьбой организовать выездную проверку и установить причины происходящего. После рейда чиновников работы по благоустройству были возобновлены, а строительный мусор с дворовых территорий подрядчик обещал вывезти после завершения ремонта. Ему направлены письма со списком замечаний и уведомлением о нарушении сроков контракта. В итоге по отношению к подрядчику руководство города обязалось применить штрафные санкции, оговоренные в контракте.



«Ремонт дворов возобновился, но подрядчик явно не справляется, работы ведутся слишком медленно. По контракту дворы должны были благоустроить еще до 4 сентября. Однако строители периодически приостанавливают работы, ссылаясь на разные причины», – пояснил активист регионального отделения ОНФ в Бурятии Сергей Лесников.



Активисты ОНФ будут держать на контроле устранение всех нарушений и ход благоустройства дворов в Гусиноозерске.





Фото: пресс-служба ОНФ

