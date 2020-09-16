В Улан-Удэ задержали читинца, находящегося в федеральном розыске

Сбежавшего от суда жителя Забайкальского края подвела тяга к алкоголю







Скрывшегося от суда жителя Забайкалья обнаружила группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии при патрулировании Железнодорожного района.



Росгвардейцы обратили внимание на компанию мужчин, распивавших спиртное во дворе жилого дома по улице Гагарина. При проверке документов выяснилось, что один из них находится в федеральном розыске за кражу, совершенную в Забайкальском крае, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Задержанный, 36-летний житель Читы, был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.



Фото: Росгвардия

