В Бурятии ТГК-14 ежегодно запрашивает рост тарифов на тепло до 30%

При этом она предлагает включать в тариф около 1,5 млрд рублей необоснованных затрат





ТГК-14 ежегодно подает заявку на увеличение тарифов на тепло до 30% и более к действующим. Однако Республиканская служба по тарифам (РСТ) утверждает тариф на тепло в Улан-Удэ с ростом не более 3,5%, т.е. не превышая индексов, определенных правительством России и депутатами Госдумы. Ежегодно РСТ РБ не включает в тариф до 1,5 миллиарда рублей необоснованных затрат, предлагаемых ТГК-14.



При этом, ТГК-14 считает, что рост тарифов должен соответствовать предложению предприятия (с ростом до 30% и более) и ежегодно подает заявления в ФАС России с жалобами на РСТ Бурятии для отмены ее приказов, говорится в пресс-релизе РСТ.



Специалисты РСТ проводят тщательный анализ представленных ПАО «ТГК-14» документов тарифной заявки, а также анализ финансово-хозяйственной деятельности организации. Экономическая обоснованность установленных РСТ РБ тарифов на тепловую энергию в Улан-Удэ подтверждается решениями Верховного суда Бурятии и Верховного суда России, принятыми в 2017-м и 2019-м годах.



В первом полугодии нынешнего года тариф на тепловую энергию в . Улан-Удэ составил 2017,12 руб./Гкал с НДС, во втором полугодии - 2087,71 руб./Гкал с НДС с ростом на 3,5%. Наибольший удельный вес в себестоимости оставляют расходы ТГК-14 на покупку топлива - 40%, на заработную плату– 30%, на прочие энергетические ресурсы (электроэнергия, холодное водоснабжение, теплоноситель) - 6%, на ремонт и реконструкцию - 17%, налоги- 6%, прочие затраты- 1% (ГСМ, вневедомственная охрана, затраты на охрану труда).



Среди 11 регионов Дальневосточного федерального округа экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию в Улан-Удэ являются одними из самых низких. Незначительно ниже они в Благовещенске и Хабаровске. В восьми регионах ДФО тарифы выше от 1,1 раза (Южно-Сахалинск) до 4,1 раза ( Петропавловск-Камчатский). По экономически обоснованным тарифам платят за тепло промышленность и бизнес. При этом в пяти субъектах ДФО население платит не по экономически обоснованным тарифам, а по льготным заниженным тарифам, установленным региональными законами.



Вместе с тем, стоимость тепловой энергии в Улан-Удэ находится на уровне ниже среднего по стране. А в Иркутске, Чите и в других крупных городах СФО и ДФО тарифы на тепло для населения ниже чем в Улан-Удэ только по причине - компенсации значительной части тарифных затрат из регионального бюджета, а также из-за более мощных тепловых электростанций и малого числа неэффективных котельных, работающих в этих городах.



Собственно, именно поэтому и требуется достроить Улан-Удэнскую ТЭЦ-2 и закрыть неэффективные котельные города.



Фото: news.tgk-14.com



