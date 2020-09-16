Житель Бурятии задушил пожилую родную тётю

Пьяному 38-летнему мужчине надоел храп парализованной близкой родственницы



В Бурятии накануне около полуночи в одном из домов в селе Киран Кяхтинского района обнаружено тело 82-летней женщины с признаками насильственной смерти – асфиксии. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления на месте задержан 38-летний племянник покойной, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Киран в доме вместе с матерью и ее пожилой парализованной после болезни сестрой. Незадолго до происшествия он вернулся с заработков из другого региона, после чего стал употреблять спиртные напитки. Вечером 14 сентября после двухдневного непрерывного запоя пьяный мужчина улегся спать, но заснуть ему помешал храп тети.



Со злости обвиняемый вскочил с кровати, подбежал к женщине, обхватил ее шею руками и задушил. От шума проснулась мать, которая попыталась остановить пьяного сына, но не смогла, после чего побежала к родственникам и от них вызвала полицию. Злоумышленник оставался на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы.



Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Ведется следствие.



Фото: «Номер один»

