В Улан-Удэ к теплу подключили 70% объектов социальной сферы

Это 35 школ, 45 детских садов и 10 лечебных учреждений



В Улан-Удэ сегодня на утро к теплу подключено 129 объектов социальной сферы – 70% от общего числа. Это 35 школ, 45 детских садов и 10 лечебных учреждений, сообщил сегодня заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



«По объектам социальной сферы идем по графику», - отметил Сергей Гашев.



С 10 сентября досрочно подано теплоснабжение в детские сады №143 «Золотая рыбка» и №84 «Снегурочка», а также в специализированный психоневрологический дом ребенка «Аистенок».



«Подключение к теплу - это сложный технологический процесс, требующий времени для равномерного набора мощности и регулировки гидравлического режима. В связи с этим подключение к теплоснабжению горожан будет произведено поэтапно, в срок до 25 сентября», - добавил он.



В соответствии со среднесуточной температурой наружного воздуха, отопительный сезон начат с 8 часов утра 15 сентября, отметили в городской администрации.



Фото: ulan-ude-info.ru



