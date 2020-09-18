Мэр Улан-Удэ высадил саженцы

Коронавирус не помешает выполнить план по озеленению Улан-Удэ



В Улан-Удэ с 18 сентября стартовала осенняя кампания по озеленению. Это продолжение муниципальной программы «Зеленый город», которую приняли в городе по инициативе мэра Игоря Шутенкова. Намечено высадить около восьми тысяч саженцев деревьев и кустарников.



Часть их них бесплатно предоставлена республиканским Агентством лесного хозяйства «управляшкам» для озеленения 56 дворов, отремонтированных в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также вошедших в программу «Народный бюджет». Высаживают ели, сосны, березы, акации. Полторы тысячи таких «дворовых» саженцев городские власти раздали «управляшкам» 17 сентября.



«Мы взяли саженцы хвойных 25, березки 25 и акации 25. Это хорошее подспорье для озеленения придомовой территории по домам Цивилева 29, 31. Там сделали очень хорошее асфальтирование придомовой территории, а саженцы помогут нам украсить дворы», – поделилась Лидия Цыдыпова, мастер по благоустройству ООО «ЖЭУ-5».



Но основная часть осенней озеленительной кампании пройдет в общественных местах города. Для этих целей саженцы приобрели у питомников, были проведены тендеры.



Мэр Игорь Шутенков высадил сегодня саженцы на Мемориале Победы.



«Мы начинаем в Улан-Удэ осенние посадки по нашему проекту «Зеленый город». В этот раз к нам присоединились депутаты Народного Хурала, горсовета, наши бурятские ученые из БГСХА, БГУ, лесопромышленного колледжа, молодежь. В городе не хватает зеленых насаждений, все мы это видим. Работы предстоит много. Нужно, чтобы каждое дерево, которое мы высаживаем, прижилось и радовало горожан. Много вопросов было по приживаемости наших саженцев. В этот раз пришло подкрепление - ученые предложили свои передовые разработки, весь свой многолетний опыт в развитии зеленого каркаса, зеленого щита города. Мы создали научно-технический Совет по озеленению. Теперь, я уверен, мы значительно усилим это направление», - сказал мэр.



Он заметил, что сегодняшняя очередная «волна» посадок идет в преддверии Дня работника леса. Посадки охватили всю столицу Бурятии. Так, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» высаживали, в основном, акации. В целом, сквер пополнился тысячей саженцев.



Как отметил Сергей Гашев, председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, эта часть города закреплена за комитетом, его работники проводят здесь субботники и т. д. Памятное место с обелиском «Черный тюльпан» в нынешнем году проходит реконструкцию.



Конечно же, проектом предусмотрено заметное увеличение количества кустов, деревьев. «При реконструкции сквера, переносе дорожек и других работах, в зону работ попало немало деревьев. Их аккуратно пересадили. Это около трехсот деревьев и мы видим, что ничего не погибло. Сейчас прибавится еще тысяча новых саженцев», - рассказал Сергей Гашев.



Чтобы не замарать новые пешеходные дорожки землей, на них расстелили полиэтиленовую пленку и потом сверху высыпали кучи свежей плодородной почвы, разложили посадочный материал. Вода для полива тоже была. Люди, которые пришли поработать, надели веселые зеленые футболки и кепки с эмблемой «Зеленый город». И черенки лопат тоже были зелеными!



Учитывая место работ, а также то, что нынче страна празднует 75-летие Победы советского народа в войне с нацистской Германией, через установленные динамики звучали проникновенные песни о войне и подвиге солдата «На безымянной высоте» и другие.



Если подвести итоги весенней кампании по озеленению, то приживаемость оказалось высокой – 85 процентов. Это показала инвентаризация, проведенная в конце августа. Полив, удобрения, приствольные круги, уход приносят видимый результат.



Так что, думаем, во дворах многоэтажек, на Мемориале Победы, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» и всех других местах осенних посадок озеленительный результат будет хорошим.



Тема озеленения открыта для всех. Чтобы улан-удэнцы могли оценить масштаб программы «Зеленый город», создана страница в Интернете. Можно зайти в Сеть и посмотреть онлайн интерактивную карту green.ulan-ude-eg.ru. На ней размещается и постоянно обновляется информация о расширении зеленых насаждениях Улан-Удэ.



Интересно, что обозначены не только уже существующие, посаженные кусты и деревья, но и места, где их посадят в будущем.



«Зелеными кружочками обозначены появившиеся в Улан-Удэ кусты-кустарники–деревья, желтыми – там, где они должны появиться, сплошными линиями – массовые посадки вдоль магистральных улиц», - поясняют организаторы.



Коронавирус внес коррективы в организацию деятельности во многих сферах жизни. Озеленение не стало исключением. Политики – не создавать больших скоплений людей стараются по максимуму придерживаться.



Как отметили в мэрии города, весенние посадки прошли в напряженном режиме. «Тяжело пришлось, конечно, без наших жителей, активистов. Все делали своими силами – горлесхоза, муниципальных служащих, но справились», - вспомнил Сергей Гашев.



На высадку саженцев в сквер «Ровесникам, ушедшим в бой», вышли также представители администрации и учреждений Октябрьского района, активные жители, студенты БГСХА, ВСГАКИ и других организаций.



«Думаю, каждый из жителей города в ответе за город. Если имеется возможность сделать Улан-Удэ лучше, то почему бы не посадить саженец? Я приветствую такие акции», - сказал один из молодых волонтеров-озеленителей Дмитрий.



В Улан-Удэ уверены – план посадок, который предусмотрен на 2020 г., будет выполнен.



«Когда начиналась пандемия, у нас был план 26 тысяч саженцев. Мы переживали справимся ли с этой программой посадок. Но теперь видим – с осенними посадками будет почти 29 тысяч саженцев», - оптимистично настроены муниципальные власти.



Фото: ulan-ude-eg.ru

