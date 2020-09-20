В Улан-Удэ и районах республики отремонтированные объекты очень быстро приходят в негодность

На благоустройство различных объектов выделяются немалые средства, но уже через год они имеют плачевный вид

С 2018 года в Бурятии реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», цель которого сделать города и поселки республики уютнее, красивее и удобнее. В реальности, к сожалению, получается далеко не так, как запланировано на бумаге. На реконструкцию и строительство различных объектов выделяются немалые средства, но уже через год свежеотремонтированные памятники, зоны отдыха и многое другое имеют плачевный вид.О выявленных нарушениях рассказали активисты ОНФ, которые провели мониторинг качества и завершенности работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в столице республики и нескольких пригородных районах.Одним из объектов внимания активистов стала площадь Славы – там зафиксировали 18 различных дефектов.Так, у всех установленных скамеек облазит лак и рассыхается древесина, и непонятно, то ли с тыльной стороны лакокрасочного покрытия не было вовсе, то ли оно облезло за год. Урны ржавеют, тактильные плитки неровные, местами есть сколы – вероятно, плитку повредили дворники, когда отдалбливали снег.Барельеф памятника сделан из непонятного материала, он растрескался, обнажив монтажную пену.- Барельеф вызывает вопросы, видимо, сделан из пенопласта и монтажной пены и покрыт краской. В нескольких местах треснул: либо это акт вандализма, либо это произошло от перепада температур. Гранитная плитка прикручена декоративными болтами из нержавеющего материала, который, тем не менее, ржавеет, - отметил координатор центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Дмитрий Замолотских.Помимо урн, ржавеет и ограждение вокруг сквера, что находится у лестницы к Городскому культурному центру, покрываются ржавчиной и пандусы. Также в сквере каждый месяц случаются провалы грунта на тротуаре, их устраняют, но после дождей они образуются вновь.Есть претензии и к фонтану - технологические отверстия в нем сделаны неаккуратно, есть сколы по бортику, вода в фонтане грязная.Помимо этого, не закреплена парковочная конструкция для велосипедов. Игровой комплекс стоит криво, собран болтами, не позволяющими применить пластиковые заглушки. У одного из фонарей до сих пор не снята опалубка, металлические желоба с камнями сделаны неаккуратно. Часть фонарей не работают.Напомним, на ремонт площади Славы в 2019 году потратили почти 34 млн рублей. Благоустройство там началось 16 июля, а завершилось в начале октября, хотя по проекту подрядчик должен был завершить работы к 1 сентября.В марте 2020 года в отношении замруководителя комитета городского хозяйства возбудили административное дело – активисты ОНФ тогда выявили, что часть работ на объекте не завершена, а на некоторых, только что установленных элементах уже имелись следы коррозии. По всем нарушениям активисты направили запрос в прокуратуру Бурятии для принятия мер.По итогам проверки 18 декабря 2019 года мэру Улан-Удэ внесено представление. По вопросу изменения сроков контракта прокуратура в отношении заместителя руководителя комитета городского хозяйства возбудила дело об административном правонарушении.По итогам мониторинга активисты ОНФ направят информацию в комитет городского хозяйства Улан-Удэ, он, в свою очередь, обяжет подрядчика устранить все недочеты за свой счет.Помимо Улан-Удэ, активисты проверили памятники героям ВОВ, скверы и другие общественные территории в Иволгинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах.В поселке Николаевский Тарбагатайского района на территории памятника Победы в ВОВ не закреплены лавочки, у них нет крепления, плитка уложена неэстетично, крошится камень, не работают фонари. К самому памятнику замечаний не возникло.Следующим объектом проверки стал парк в Нижнем Саянтуе. К памятнику нареканий также не возникло, зато вопросы вызвал местный парк – огороженная железной некрашеной решеткой территория, где растут пырей и полынь, стоят несколько фонарных столбов. Помимо этого, там есть пара лавочек и турник. На этом благоустройство заканчивается. Ни одного саженца, ни детской игровой площадки там нет и в помине, правда, вместо этого есть мусор. Одним словом, пустырь, а не парк.На памятнике в сквере Победы в селе Тарбагатай неэстетично оформлена табличка, надпись на ней сделана от руки белой краской: «От благодарных земляков». Думается, земляки могли быть более благодарными и сделать более изящную табличку.- В парке в селе Тарбагатай есть сцена, она не очень красивая, может, средств хватило только на такую… Есть лавочки, но они грязные, никто за ними не следит, также разрушена композиционная группа. Порядка десяти фонарей стоят, но светильники разбиты, освещение отключено, глава села говорит, что специально не включает, поскольку ломают, - Дмитрий Замолотских.В Иволгинском районе активисты проверили кладбище – ограда там есть, но не покрашена, а также территория кладбища захламлена мусором.На баскетбольной площадке в Нижнем Иволгинске для игры в баскетбол почему-то нет кольца, на площадке некачественное покрытие: по краям оно уже отошло.В Поселье за памятником Героям ВОВ стоит деревянный забор частного дома: там неполностью оградили территорию.В селе Горхон Заиграевского района некачественно уложена плитка возле памятника Героям войны. В этом же селе не огорожена детская площадка: рядом с ней есть свалка, на площадку летит мусор, здесь же бегают собаки. В селе Илька облазит краска на лавочках, урнах.На спортивной площадке в Нижних Тальцах, по словам активистов ОНФ, и вовсе можно устраивать сенокос: она сильно заросла травой, и видно, что это место не пользуется популярностью у населения, хотя есть ограждение и яркие лавочки.- Баскетбольное кольцо на этой площадке приварили к воротам для мини-футбола. Местные власти сказали, что это сделано согласно ГОСТу и они ничего не нарушили. Но если взмахнуть рукой, то можно сильно ушибиться, - отметили в ОНФ.В Онохое проблему вандализма решили просто – сквер при доме культуры просто закрывают по вечерам. По словам местной власти, сквер притягивает любителей горячительных напитков и каждый день отсюда выносят по два мешка бутылок…Подобные нарушения обнаружились и в других населенных пунктах. По мнению активистов ОНФ, некачественно выполненные работы можно объяснить отсутствием квалифицированных рабочих кадров в селах республики и равнодушным отношением местных властей.В 2019 году активисты ОНФ также проверяли объекты благоустройства и нашли массу нарушений. В этом году ситуация не изменилась – в нашей республике работа проводится по-прежнему не на результат, а на осваивание денег.Лариса Ситник, «Номер один».