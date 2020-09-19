В Улан-Удэ приостановлена работа четырех торговых точек

Роспотребнадзор выявил у 28 магазинов в торговых центрах невыполнение противоэпидемических мер по COVID-19



Управление Роспотребнадзора по РБ продолжает контроль за работой торгово-развлекательных центров в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. По результатам работы ведомства в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ в административном порядке приостановлена деятельность четырех объектов торговли.



В ходе проверки в 28 точках розничной торговли в ТРЦ города сотрудники Роспотребнадзора выявили факты невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий против распространения COVID-19. В частности, в магазинах отсутствовали устройства по обеззараживанию воздуха, не были созданы условия для социального дистанцирования посетителей, были неудовлетворительно организованы дезинфекционные мероприятия.



По всем выявленным фактам Роспотребнадзор возбудил административные производства, материалы которых переданы в судебные органы.

На сегодня районными судами Улан-Удэ деятельность четырех объектов торговли приостановлена в административном порядке на срок до 30 суток, в отношении 13 хозяйствующих субъектов вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму миллион рублей.



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Управление Роспотребнадзора по РБ продолжает контроль за работой торгово-развлекательных центров в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. По результатам работы ведомства в торгово-развлекательных центрах Улан-Удэ в административном порядке приостановлена деятельность четырех объектов торговли.В ходе проверки в 28 точках розничной торговли в ТРЦ города сотрудники Роспотребнадзора выявили факты невыполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий против распространения COVID-19. В частности, в магазинах отсутствовали устройства по обеззараживанию воздуха, не были созданы условия для социального дистанцирования посетителей, были неудовлетворительно организованы дезинфекционные мероприятия.По всем выявленным фактам Роспотребнадзор возбудил административные производства, материалы которых переданы в судебные органы.На сегодня районными судами Улан-Удэ деятельность четырех объектов торговли приостановлена в административном порядке на срок до 30 суток, в отношении 13 хозяйствующих субъектов вынесены постановления о наложении штрафов на общую сумму миллион рублей.Фот: https://gazeta-n1.ru/stock/