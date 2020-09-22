В Улан-Удэ запустили систему мониторинга теплоснабжения

Работу системы мониторинга проверил мэр Игорь Шутенков

Сегодня, 22 сентября на базе Единой дежурно-диспетчерской службе Улан-Удэ мэр Игорь Шутенков принял работы по внедрению системы мониторинга качества теплоснабжения.



Проект представляет собой систему сбора информации, в которую входит 22 объекта теплоснабжения – это семь котельных, семь насосных станций, восемь центральных тепловых пунктов. На каждом из объектов теплопровода, на подающем и обратном теплоносителе, установлены датчики температуры и давления. Посредством GSM – модема информация с датчиков передается на сервер ЕДДС, с сервера отображается на интерфейсе и позволяет в виде графиков наблюдать за параметрами тепловых сетей (давление и температура) в режиме онлайн.



Мэр Улан-Удэ подчеркнул, что система позволит оптимизировать работу коммунальных служб и повысить качество услуг, предоставляемых горожанам.



– Система начала работать в тестовом режиме с июня. Тогда это еще нельзя было назвать системой. Сегодня, когда 22 контрольные точки на теплосетях стоят, это уже можно назвать единой системой оповещения и реагирования. Это скорость, оперативность, точность определения места нарушения и четкость взаимодействия. Емкость этой системы довольно-таки велика, поставщик говорит, что её можно будет распространить и на холодное водоснабжение, и на канализацию, и на чистый воздух, – отметил Игорь Шутенков.



Заказчиком системы мониторинга выступил комитет городского хозяйства, в результат аукциона был определен подрядчик, с которым был заключен муниципальный контракт стоимостью 4,8 млн. руб. на разработку и внедрение системы мониторинга.



На рабочем месте оператора отображается информация о параметрах объекта мониторинга на динамической объектной карте города. Каждый объект на карте является самостоятельным цифровым объектом с отдельными свойствами: название, адрес, координаты, геометрия, цвет, зависимость от линии теплоснабжения. В случае аварийной ситуации на объекте мониторинга автоматические просчитывается зависимость объектов потребления от точки контроля, с автоматическим цветовым отображением на карте зависимых зданий и масштабированием на экран только данного участка.



































































