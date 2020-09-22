Бессрочный российско-монгольский договор о дружбе вступил в силу

Сергей Лавров и глава МИД Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван обменялись грамотами о ратификации договора
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван подписали в понедельник протокол об обмене грамотами о ратификации Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС. Обмен грамотами о ратификации означает вступление договора в силу.
Как отметил Лавров, документ носит бессрочный характер, что является редким явлением в дипломатической практике. «Договоренность именно о таком характере договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве говорит об устойчивости наших отношений, о нацеленности наших государств, правительств, президентов и народов на всемерное развитие нашего добрососедского взаимодействия во всех областях», - подчеркнул он.
Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан президентами России и Монголии Владимиром Путиным и Халтмаагийн Баттулгой 3 сентября 2019 года в Улан-Баторе. Новый договор заменил Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве 1993 года и на бессрочной основе закрепил высокий уровень отношений между двумя странами.
Вступление в силу бессрочного Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Монголией выводит отношения между двумя странами на новый уровень, заявил министр иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Сегодня мы обменялись ратификационными грамотами Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Монголией и РФ, который был подписан в сентябре прошлого года во время визита президента РФ Владимира Путина в Монголию, - отметил он. - Рад, что с сегодняшнего дня этот бессрочный базовый договор вступает в силу и наши отношения выходят на новый уровень развития. Документ открывает широкие возможности для развития монголо-российских добрососедских отношений во всех отраслях на принципах взаимного доверия и равноправия».
«В связи с пандемией коронавируса некоторые мероприятия по линии двусторонних отношений были перенесены на более поздний срок. Уверен, что первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран после начала пандемии придаст импульс активизации несколько подзастывших двусторонних отношений и нормализации экономического сотрудничества», - продолжил Энхтайван.
Глава монгольского внешнеполитического ведомства приветствовал эффективные меры по борьбе с пандемией коронавируса, которые принимаются правительством РФ, и поздравил российских медиков и ученых с разработкой вакцины «Спутник V». «Мы уверены, что это даст возможность защитить здоровье населения не только России, но и других стран», - подчеркнул министр.
Фото: mid.ru
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