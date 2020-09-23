23.09.2020
В Бурятии летальные исходы от COVID-19 стали ежедневными

В Бурятии летальные исходы от COVID-19 стали ежедневными

Скончался еще один пациент, а общее число случаев заражения коронавирусом перешагнуло отметку «6500»
Общее число случаев заражения коронавирусом  в республике достигло 6539. Это на  66 случаев больше, чем было во вторник. В Улан-Удэ –  3862 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5327  человек, умерли  69 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В стационаре по ул. Пирогова, д. 30а, умер пациент 68 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, осложненной двусторонней пневмонией, с сопутствующим постинфарктным кардиосклерозом, хронической сердечной недостаточностью, хроническим вирусным гепатитом. Находился на лечении в стационаре  девять суток, на ИВЛ  двое суток.

Из  66 новых случаев коронавируса: 24 человека обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 3484 человека, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 470 пациентов. Из них 20 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении – 673 пациента.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся семь пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четверо, на ИВЛ -  двое больных, старше 65 лет – один.  В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся четыре человека, старше 65 лет – трое, на ИВЛ  двое больных старше 65 лет. В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся шесть пациентов, в т.ч. старше 65 лет – трое, на ИВЛ – один пациент старше 65 лет.

В двух обсерваторах находятся 36 человек.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от .2689  человек, с нарастающим итогом – от 346 505 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике  имеются в достаточном количестве.

В Бурятии на 22 сентября выздоровели 84% пациентов с коронавирусом. Неделей ранее этот показатель составлял 85%.  Республика находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, сообщает  Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе – 94%. На втором месте – Амурская область - выздоровели уже 88% пациентов, на третьем – Приморский край, где коронавирус победили 86% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 71%.

В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано  60 543  случая заболевания коронавирусом, более половины из заболевших (81%) выздоровели. Это третий результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах– 84%,  наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 74%.

Фото: pixabay.com
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