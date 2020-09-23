ТГК-14 хочет резко повысить тарифы на тепло и горячую воду в Улан-Удэ

В Республиканской службе по тарифам уже высказались против такого решения





По предложению ТГК-14 22 сентября администрация Улан-Удэ провела совещание по возможному введению с 1 июля 2021 года новой тарифной модели по методу «альтернативной котельной».

Как сообщили в Республиканской службе по тарифам (РСТ), метод «альтернативной котельной» не предполагает учет в тарифах на тепловую энергию эффективной работы ТЭЦ-1 в комбинированном режиме производства тепловой и электрической энергии. Он предусматривает учет в тарифах только затраты на строительство и обслуживание виртуальной котельной, что приведет к дополнительному росту тарифов на тепло и горячую воду.При этом ТГК-14 предложило закрепить рост тарифов в течение 7 лет на уровне выше инфляции на 1,5%. То есть ежегодный рост тарифов составит 5,5%.Между тем Забайкальский край в целях недопущения дополнительного роста тарифов на тепловую энергию не планирует устанавливать для ТГК-14 тарифы в Чите по методу «альтернативной котельной».«Предложения ТГК-14» по применению новой тарифной модели в Бурятии, в случае ее реализации, приведут к еще большему разрыву в тарифах между Улан-Удэ и Читой, а в поселке Каменск – к росту тарифов на 50%», сообщили в РСТ.В ведомстве отметили, что Республиканская служба по тарифам категорически против данного предложения, так как экономически обоснованный рост тарифов энергокомпании в течение последних нескольких лет устанавливался ниже инфляции и не превышал 3,5%. Между тем, после закрытия неэффективных котельных в поселке Стеклозавод появится возможность «заморозить» тарифы ТГК-14 в Улан-Удэ на 3 года.Фото: «Номер один»