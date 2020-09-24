В Бурятию поступили спецмашины для восстановления лесов

Их уже тестируют в Заудинском и Заиграевском лесничествах



В Бурятию впервые поступили специализированные машины для восстановления лесов. В Заиграевском лесничестве с помощью лесопосадочных машин высаживают сеянцы сосны. Новая универсальная техника, поступившая по нацпроекту «Экология», значительно повышает производительность труда и сокращает долю ручного труда лесоводов, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Лесопосадочная машина прокладывает борозду для посадки, а специалисты, сидящие в кабине, бережно помещают сеянцы в барабан, который сразу высаживает сосны в почву. Затем специальные ролики прижимают почву и фиксируют сеянцы. Так выстраивается ровный ряд лесных растений.



«Посадка сеянцев таким способом проще, быстрее и дешевле по сравнению с ручным трудом. Поскольку машину мы получили только в этом году и ранее ее не применяли, нам самим интересно посмотреть результаты – насколько эффективна такая машина в нашем климате. Радует, что при таком способе сеянцы попадают в свежую и влажную обработанную почву. А это может сказаться на приживаемости» - рассказывает руководитель Заиграевского лесхоза, Алексей Постоялко.



Преимуществом механизированной посадки по сравнению с отдельно выполняемой обработкой почвы и ручной посадкой является и то, что работы на объекте можно завершить за один раз. К плюсам применения такой техники относится также и равномерное качество выполнения работ, поскольку при высадке сеянцев, лесопосадочная машина прижимает их с одинаковой силой.



Лесопосадочную машину тестируют также и в Заудинском лесничестве. Ее эффективность можно будет определить уже весной следующего года.



«Нацпроект «Экология», по которому в республику поступила новая техника (лесопосадочные машины, а также тракторы) для восстановления лесов, реализуется по указу президента РФ. В этом году на приобретение лесохозяйственной техники и оборудования было выделено 23,5 миллиона рублей из федерального бюджета» - рассказал Сергей Грязнов, заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства.



Фото: РАЛХ



