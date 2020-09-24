В Бурятии заключенные чувствовали себя вольготно

По вечерам они спокойно перемещались между помещениями отрядов





Прокуратура Бурятии проверила работу Лечебно-исправительного учреждения №5 УФСИН России по РБ. Выявлено немало нарушений.

«Администрация учреждения допускала ослабление контроля за соблюдением режимных требований. Выявлены факты свободного перемещения осужденных в вечернее время между помещениями отрядов, несвоевременного исполнения наложенного на нарушителя режима дисциплинарного взыскания в виде штрафа. Не все лица, отбывающие наказание, в полном объеме были обеспечены вещевым имуществом и инвентарем», рассказали в надзорном ведомстве.Кроме того, в нарушение трудового законодательства шести осужденным не выплатили зарплату в повышенном размере за работу во вредных условиях, сверхурочную работу и компенсацию за задержку выплаты зарплаты.Также в ЛИУ не соблюдались требования пожарной безопасности. На ряде объектов средства и системы противопожарной защиты находились в неисправном состоянии.В ходе проверки отдельные нарушения были устранены. Для исправления остальных прокурор внес представление начальнику УФСИН по РБ, которое находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»