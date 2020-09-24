В Бурятии именитый режиссер объявил себя банкротом

Эрдэни Жалцанов не рассчитал кредитную нагрузку





Арбитражный суд Бурятии удовлетворил заявление художественного руководителя театра кукол «Ульгэр» Эрдэни Жалцанова о признании его банкротом. В отношении именитого режиссера введена процедура реструктуризации долгов.

Как следует из материалов дела, Эрдэни Жалцанова имеет кредиторскую задолженность перед банками в общей сумме 1,5 миллиона рублей, погасить которую он не в состоянии. Согласно предоставленной описи имущества, на данный момент у худрука есть четверть доли в квартире площадью 25 кв.м., легковой автомобиль Nissan Tiida Latio 2008 года и наличность в сумме 15 тысяч рублей. При этом доход должника за шесть месяцев 2020 года составил 396 тысяч рублей.Эрдэни Жалцанов является художественным руководителем театра кукол «Ульгэр» с 2000 года. Его по праву называют самым титулованным бурятским режиссером. Он дважды обладатель самой престижной театральной премии «Золотая маска-2006, 2010», лауреат Государственной премии РБ в 2015 году. Его работы мало кого оставляют равнодушными и часто находят общественное признание. К примеру, спектакль «Дэрсу» получил высокую награду на Международном карнавале кукол в городе Алматы в Казахстане. Также с успехом Эрдэни Жалцанов поставил спектакль «Песнь Ых-Мифа. Одиночество богов» по приглашению Сахалинского кукольного театра, а спектакль-перфоманс «Алла», поставленный им к выставке Аллы Цыбиковой, произвел настоящий фурор.Фото: «Номер один»