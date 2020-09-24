В Улан-Удэ детскую площадку построили за фантастические деньги

Подобной больше нет нигде в мире, утверждают ее создатели





24 сентября ООО «Озерное» - оператор Озерного месторождения - торжественно передало в дар городу Улан-Удэ современную рекреационно-игровую зону Играл Байкал, которая появилась этим летом в парке им. Орешкова. Управляющий директор ООО «Озерное» Сергей Королев официально вручил сертификат мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и Дирекции по паркам культуры и отдыха.





- Хотелось бы от имени горожан сказать огромное спасибо компании «Озерное», генеральному директору Озёрной горнорудной компании Владиславу Свиблову, главе республики Бурятия Алексею Цыденову за вот такие замечательные совместные проекты. Мы надеемся, что пример ООО «Озерное» станет заразительным для всех остальных крупных инвесторов и город получит в дар еще много интересного, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





«Озерное» осуществляет строительство горно-обогатительного комбината на базе Озерного месторождения полиметаллических руд, потенциально одного из крупнейших предприятий Бурятии. В июле 2019 года администрация Улан-Удэ и ООО «Озерное» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого на средства компании в парке им. Орешкова и была создана рекреационно-игровая зона отдыха в формате playhub, предназначенная для бесплатного круглогодичного доступа горожан.





- Когда компания «Озерное» вошла на территорию республики Бурятия реализовать свой инвестиционный проект, между руководством компании и главой республики Бурятия состоялся разговор. Компания на добровольных началах предложила сделать подарок городу, и мы совместно решали, какой это будет подарок. Мы остановились на детской игровой площадке и ещё в прошлом году начали выбор места - рассматривали Мемориал победы, парк «Юбилейный», но в итоге решили строить здесь, в парке им. Орешкова, - отметил Игорь Шутенков.





По информации пресс-службы мэрии города, стоимость площадки Играл Байкал обошлась компании в 94 млн рублей. Сумма, мягко говоря, фантастическая для подобного сооружения в Улан-Удэ. Для сравнения, строительство нового детсада на 100 мест обойдется примерно в сопоставимую сумму.







- Наша площадка - это эксклюзив, не только в стране, но и в мире. Также как Байкал - жемчужина России, Бурятии и нигде в мире нет ничего подобного Байкалу. На площадке обыграны все ландшафты, которые есть в Бурятии - это степи, лес, горы, Байкал. Поэтому детям здесь будет чрезвычайно интересно. Все материалы, которые здесь использованы, экологичные, безопасные и интересные. Я, честно говоря, не видел такого нигде. Мы здесь не на один год, мы всерьёз и надолго зашли на территорию, и мы, все-таки, социально ответственная компания, - сказал управляющий директор ООО «Озерное» Сергей Королев.Фото: мэрия Улан-Удэ