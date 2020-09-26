В Бурятии ветеринара убило молнией

Что становится причиной несчастных случаев на производстве



Ежегодно инспекция труда республики фиксирует десятки погибших и тяжело травмированных на производстве работников. В этом году статистика показывает (пока что) снижение страшных цифр. Впрочем, застраховаться от подобного трудно. Ведь даже если выполнять все требования охраны труда, то не факт, что в сотрудника, например, не ударит молния. Однако больше половины всех случаев произошло все-таки по вине работодателей.



Опасная медицина



За январь-август в Бурятии произошло 24 несчастных случая на производстве. Из них пять – со смертельным исходом, 17 – с тяжелым исходом и два групповых случая, в результате чего три работника получили тяжелые травмы.



Однако это значительно меньше, чем в прошлом году. Так, за такой же период 2019 года зафиксировано 34 несчастных случая, из них семь - со смертельным исходом. То есть уровень производственного травматизма в этом году снизился почти на треть – на 29,4%, и это не удивительно, ведь в период карантина работники сидели дома.



На 1 сентября инспекция труда по Бурятии закончила расследование 21 несчастного случая на производстве. И даже сделала по этому поводу небольшую аналитику, из которой вытекает, какие профессии были самыми опасными в этом году, хоть он еще и не закончился.



Непочетное первое место - у здравоохранения: в этой сфере зарегистрировано 23,8% от всех расследованных несчастных случаев на производстве. «Серебро» уходит обрабатывающим производствам (19,4%). По два несчастных случая (9,5%) произошли в организациях добывающей, обрабатывающей, лесной, строительной отраслей.



«Анализ материалов расследований несчастных случаев на производстве с тяжкими последствиями, законченных в период с 1 января по 1 сентября 2020 года, показал, что основной причиной травматизма явилась неудовлетворительная организация производства работ (52,4%)», делает неутешительный вывод инспекция труда в Бурятии.



Другими словами, более чем в половине случаев виноваты работодатели.



Чаще всего работники получали травмы из-за падения с высоты - семь работников (33,3% от всех расследованных несчастных случаев). Три работника получили травмы в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей и тому подобного. Два работника получили травмы вследствие падения, обрушения, обвалов земли, материалов.



«Большое горе»



При этом только с 1 июля по 31 августа закончено расследование шести несчастных случаев на производстве. Один из них – нашумевшая гибель работника в «ОЭЗ «Байкальская гавань».



Напомним, в конце июня во время транспортировки в лечебное учреждение скончался 30-летний работник ОЭЗ «Байкальская гавань», получивший электротравму во время монтажных работ.



Мужчина работал в компании мастером отдела электроэнергетики. В тот день он устанавливал счетчик в электрощите, расположенном в одном из административных зданий комплекса. Обесточивая электрощит, мужчина использовал обычный гаечный ключ без изоляции и не надел защитные резиновые перчатки. Откручивая один из крепежей проводки, гайка которого не поддавалась, заглянул внутрь щита, при этом задев головой элементы, находившиеся под напряжением.



От контакта мастер получил удар электротоком. Находившийся рядом работник отдернул мужчину от щита. Пострадавшего пытались доставить в больницу, однако по пути он скончался.



Гендиректор ОЭЗ Алексей Тогошиев тогда поделился информацией о трагедии в социальных сетях: «У нас произошла трагедия на работе. Погиб наш коллега, по-настоящему душа компании, отзывчивый, опытный и добрый человек, близкий друг. Это большой удар для меня лично и для всех сотрудников компании. Суммарно в филиале АО «ОЭЗ» и АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» он проработал электриком и мастером около восьми лет, - написал он. - Мы скорбим вместе с семьей погибшего и окажем всю необходимую помощь и поддержку близким. У него остались жена и маленький сын. Большое горе».



«И так сойдет»



Есть в списке инспекции труда и другие случаи. Например, начальник по энергообеспечению одного из добывающих предприятий при обходе территории потерял равновесие и упал на спину. Тем самым получил тяжелую травму. Казалось бы, при чем тут работодатель? Но «комиссия установила, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в отсутствии и неразработке маршрутов безопасного передвижения на территории вахтового поселка», гласит отчет инспекции труда.



Еще более трагичный случай произошел с ветеринарным врачом бурятской Республиканской станции по борьбе с болезнями животных. Он производил забор крови животных на анализ.



«Разряд молнии попал в него, когда он направлялся к автомобилю за телефоном. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть. Комиссией не установлено нарушений требований охраны труда со стороны работодателя», пишет трудинспекция.



А вот в несчастном случае при производстве работ по ремонту оборудования в водонапорной башне в ООО «Хоринское ТКХ», где тяжелую травму получил машинист котельной, судя по выводам инспекции, как раз-таки виноват работодатель.



«Работы по ремонту оборудования велись с нарушением требований, установленных Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. Работник был допущен к работе без прохождения медицинского смотра, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, а также допущен к выполнению работ, не обусловленных должностной инструкцией и трудовым договором, без письменного согласия работника».



То есть сработали по старинному принципу «и так сойдет». В итоге – несчастный случай.



Еще в двух случаях, описанных в сообщении трудовой инспекции, нарушений со стороны работодателя не выявлено. Первый случай, когда водитель автомобиля АО «Бурятхлебпром» во время сдачи готовой продукции упал на ровной поверхности и получил тяжелую травму позвоночника. Второй - медицинский лабораторный техник ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» почувствовала себя плохо и упала, получив тяжелую травму головы.



Подытоживая, можно сказать, что, несмотря на снижающиеся цифры производственного травматизма, работодателям республики все же нужно провести еще большую работу, чтобы обезопасить тех, кто у них трудится. Ведь мало кому хочется, чтобы смерть или инвалидность человека была на его совести. Но безалаберность и разгильдяйство в части безопасности всегда у нас были в порядке вещей.



Станислав Сергеев, «Номер один».