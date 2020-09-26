Житель Бурятии победил ДЦП и теперь помогает другим людям

Виктор Башкеев не только реабилитировал сам себя, но и возвращает к нормальной жизни других сложных пациентов



Каких только постов не увидишь в соцсетях. Уже мало чем удивишь пресыщенного интернет-пользователя. Но то, что пишут в адрес нашего земляка Виктора Башкеева, действительно восхищает. Люди со сложными неврологическими заболеваниями или после тяжелых травм восторженно рассказывают о своих маленьких и больших победах. Кто-то прошел впервые свои первые шаги, будучи инвалидом детства. Другие прошли рекордные 16 тыс. шагов после недавнего перелома позвоночника. О своем наставнике подопечные Виктора говорят с восхищением и не иначе как о волшебнике или наставнике.



Но больше всего поражает другое – Виктор Башкеев и сам является инвалидом: у него врожденный ДЦП. Правда об этом и он сам, и его близкие порой забывают - ведь сегодня Виктор выглядит и чувствует себя здоровым и абсолютно счастливым человеком.



Не такой, как все



Виктор Башкеев родился в Улан-Удэ. С малых лет мальчику пришлось привыкать к тому, что он был не такой, как все. Из-за врожденного ДЦП были проблемы с походкой. Бегать, прыгать, играть в футбол, как другие мальчишки, Витя не мог. Хотя очень хотелось. Ну и, конечно, для мальчика, а потом подростка были мучительны постоянные взгляды прохожих на его скривившиеся ноги. Понятно, что и касаемо отношений с противоположным полом все складывалось непросто.



- Конечно, ощущение белой вороны было. Все смотрят тебе под ноги, а не в глаза. Не воспринимают всерьез в физическом плане. К примеру, все играют в футбол или квадрат, а тебя не берут. Может, и возьмут, но где-нибудь сбоку постоять. Понятно, что все это накапливалось - психологическое напряжение. Но хорошо, что ребенок все не до конца осознает, а вот когда взрослеешь, начинаешь особенно рефлексировать по этому поводу, - вспоминает Виктор.



Зато способный школьник учился в классе для одаренных детей и очень много читал. Его мать - Вера Башкеева, доктор филологических наук, декан филологического факультета БГУ - дала ребенку ту базу знаний и тягу к самообразованию, которая впоследствии помогла мальчику стать тем, кем он является сейчас. Сегодня Виктор - научный сотрудник ИДВ РАН. Его главный научный проект на данный момент – полный перевод официальной истории периода Хань – Хань шу («Книга Хань»), ранее на русский язык не переводившейся.



Но, помимо чтения книг и развития интеллекта единственного сына, мама никогда не бросала надежду реабилитировать ребенка так, чтобы он не чувствовал себя в этом мире изгоем. И она нашла способ сделать это. В восемь лет Виктора познакомили с Игорем Марковцом, которого он по сей день считает своим учителем и другом. Заслуженный тренер РФ по ушу открыл для мальчика дверь в мир китайского боевого искусства. Именно здесь, в этой секции ушу, Витя впервые почувствовал себя в безопасности, оказался словно среди родных людей, в семье. Здесь не было места насмешкам или издевкам, скорее, наоборот, многие восхищались - как при таком заболевании мальчик показывает значительные успехи. Появились первые настоящие друзья. Да и особых поблажек тренер Вите не давал, тем самым как бы подчеркивал, что мальчик ничем не хуже, а быть может, и лучше здоровых спортсменов.



- Ушу бывает разное: спортивное и традиционное. Спортивное – это суровый и сложный спорт, а я был у истоков традиционного ушу. Там не требуется высоко прыгать и прочее. Больше идет концентрация на правильном ментальном настрое, осознании структуры тела, того, как вы вообще двигаетесь. Все это не является препятствием для инвалидов. Китайское ушу устроено так, что оно полезно для здоровья. Ну и, конечно, философия ушу мне понравилась. Там мне привили воинский характер, уверенность в том, что нет невозможных задач и все подвластно твоей решимости, - рассказывает Виктор.



Новая жизнь



Увлечение ушу повлияло и на выбор специальности. После окончания школы Виктор поступил на восточный факультет БГУ. Через два года встал вопрос о смене вуза. Студент хотел перевестись в МГУ, а значит, нужно было уезжать из Бурятии. Кроме расставания с близкими и родными, парня очень волновало то, что он будет вынужден оставить и своих друзей по ушу, а вернее, уже ставшую родной команду единомышленников. Тогда Игорь Марковец посоветовал в Москве отыскать мастера ушу Илицюань Александра Скалозуба. Что Виктор и сделал вскоре после переезда в столицу.



Школа нового стиля Илицюань, как и новый наставник, оказались созвучны внутреннему миру нашего героя. С 2009 года Виктор уже сам является инструктором Илицюань, он «принят в семью» последователей недавно появившегося в мире нового ответвления боевого искусства.



При этом, ежедневно занимаясь, Виктор обнаружил, что в Илицюань есть немало упражнений, дающих оздоровительный эффект. Особенно для неврологических больных – как он сам. Так появилась идея заняться реабилитацией сложных пациентов с неврологическими дефицитами. Уже есть первые ученики и результаты. Все происходит просто - пациенты изучают Илицюань и в виде «побочного эффекта» получают выздоровление. Свою благодарность пациенты Виктора не стесняются выражать публично в соцсетях.



- В эту субботу я прошла 16 000 шагов. Это мой абсолютный рекорд после перелома позвоночника. Очень счастлива и горда. В какой-то момент у меня начала отказывать левая часть тела. Левую ногу я стала ощущать как обрубок. Левая рука перестала сжиматься в кулак. Мне очень повезло встретиться с Витей, моим тренером. И повезло, что он взялся за меня в начале года и занимался со мной весь карантин по три раза в неделю. Придумал специальные упражнения для левой и правой половин тела. У меня было ощущение, что мою боль Витя слышит как свою собственную. Спасибо тебе, дорогой наставник, - пишет на своей странице ученица и пациентка Виктора Ксения.



Обыкновенное чудо



По словам Виктора, упражнения не так сложны сами по себе, главное - делать их нужно регулярно. Зато и результаты того стоят. Сам он вот уже много лет не ходил на МСЭ, чтобы подтвердить свою инвалидность. Не видит смысла.



- При ДЦП мозг поражен в той или иной области, но это, как правило, касается не когнитивной функции, а только движений. Погибшие нейроны уже не восстановишь. Но если проходишь реабилитацию, то специальными упражнениями можно побудить другие нейроны построить новые нейронные связи. Научиться действовать эффективно. Зависимость тут простая: если вы занимаетесь, то результаты будут неизбежно. Важно, чтобы был хороший тренер и он правильно подбирал нагрузки.



Помимо упражнений Илицюань, сейчас начинающий реабилитолог изучает методы физической терапии. Это та область медицины в нашей стране, которую до сих пор почти никто не развивает. И данную проблему инвалид детства знает по себе.



- В Бурятии есть первые попытки по реабилитации неврологических больных. Но даже в целом по России, как и в некоторых других странах мира, все эти шаги отстают от веяний современной физической терапии. Только, пожалуй, в Германии сейчас в этом плане передовая медицина. В нашей стране здесь белое пятно. Медики пытаются делать операции, от которых становится только хуже, выписывают лекарства, не показанные для ДЦП-шников.



Сейчас Виктор, помимо получения квалификации по медицинской специальности «физический терапевт», тренирует людей с разных уголков планеты, благо что интернет позволяет. Пока у него немного постоянных пациентов, но информация о новом чудо-реабилитологе распространяется со скоростью света.



- Я не могу сказать, что это моя заслуга. Ты просто не можешь не помочь, потому что у тебя это начинает литься наружу. Я стал лучше ходить, добился успехов, все остальное - следствие. Меньше спотыкаешься, стрессуешь, тратишь сил. И вот ты уже нравишься девушкам, уверен в себе. И хочется помочь другим пройти через все это. Для меня как для реабилитолога самое ценное, что я сам нахожусь в этой лодке. Как ДЦП-шник изнутри знаю, всем существом ощущаю все тонкости. Это ускоряет путь твоих учеников, потому что не тратишь их силы впустую, - признается Виктор.



Виктор проводит семинары и мастер-классы в России и мире. Помимо Илицюань, он по-прежнему занимается наукой, участвует в научно-популярных передачах на телевидении и радио, ведет свой канал «Панда-ТВ» на YouTube и даже снимается в кино. А еще одаренный парень играет на фортепиано и сочиняет музыку. Сложно представить, как можно все успевать и обладать столькими талантами одновременно. Между прочим, Виктор нашел и свое личное счастье - у него появилась красавица-жена.



Со стороны его жизнь напоминает настоящее чудо. Причем Виктор не скрывает, что нашел свой путь и жизненное призвание именно благодаря своей болезни. Которая стала для него не проклятием, а скорее, чудесным благословлением свыше.



Василиса Шишкина, «Номер один».