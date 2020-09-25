25.09.2020
В Бурятии остаются закрытыми три школы из-за COVID-19

В Бурятии остаются закрытыми три школы из-за COVID-19

Частично закрыт на карантин в связи с коронавирусной инфекцией 41 класс в 21 школе

В Бурятии сегодня в связи с коронавирусной инфекцией остаются закрытыми три школы, в которых насчитывается 399 учеников. Это: Тэгдинская средняя школа Хоринского района (25 заболевших детей, четверо педагогов, один техработник); Надеинская начальная школа (один заболевший ребенок, но 30 контактных, из которых семеро взрослых) и Кижингинская  школа-интернат  среднего образования (заболели трое учеников и 13 человек персонала), сообщили в пресс-службе правительства  республики.

Частично закрыт на карантин в связи с коронавирусной инфекцией 41 класс в 21 школе (всего  30 445 учеников).  Заболели коронавирусом  1 174 ученика, 18 взрослых (учителя, персонал). Контактных - 1224 учеников, 65 взрослых (учителя, персонал).

Среди дошколят заболели коронавирусом семь детей и семь сотрудников детсадов, в том числе два воспитателя. Контактные дети – 57 воспитанников, 24 сотрудника, в том числе 11 педагогов.
В детсадах  ОРВИ болеют  28 детей, шесть сотрудников детсадов, из них три педагога. Закрыты шесть групп, количество детей – 147.

Среди ссузов перешел на дистанционное обучение Закаменский агропромышленный техникум, в котором заболели семь преподавателей  и трое человек из числа персонала. Всего 10 учреждениях среднего профессионального образования  болеют 14 студентов и 15 сотрудников, из них 14 преподавателей.

В вузах республики на сегодняшний день зарегистрирован 21 студент с положительным результатом на COVID-19, в том числе: пять студентов БГСХА, один студент СибГУТИ, два  студента ВСГИК, семь студентов ВСГУТУ, шесть студентов БГУ. Среди профессорско-преподавательского состава вузов выявлено четыре человека с положительным тестом на COVID-19: БГСХА- два человека, БГУ- два человека.
На дистанционном обучении находятся 173 студента.

Фото:  egov-buryatia.ru
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