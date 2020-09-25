Росавиация прекратила поиски самолета Ан-2

«Кукурузник» авиакомпании «Феникс» пропал 19 июля, на его борту было шесть человек



Росавиация приняла решение о прекращении поисков самолета Ан-2, пропавшего 19 июля в Бурятии с шестью людьми на борту. Об этом

«Поиски Ан-2 прекращены. Такое решение принято Росавиацией», - сообщил представитель ведомства.



Эту информацию ТАСС подтвердили и в республиканском агентстве ГО и ЧС. В настоящее время в горах Тункинского и Окинского районов на территории Бурятии, где велись поиски, установился снежный покров. А 20 августа здесь прекратились наземные поиски пропавшего Ан-2, после этого операция продолжилась с воздуха. Территория двух районов предполагаемого места нахождения самолета на земле была полностью обследована. Всего за месяц было пройдено около 30 тысяч квадратных километров. Произведено 129 вылетов вертолетами и самолетам, 11 полетов беспилотным летательным средством Минобороны РФ. Наземной группировкой пройдено 647,5 квадратных километра.



Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь. На его борту находились шесть человек - два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые позже должны были принять участие в обработке лесов.



Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).







Фото: 03.mchs.gov.ru Росавиация приняла решение о прекращении поисков самолета Ан-2, пропавшего 19 июля в Бурятии с шестью людьми на борту. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС России в пятницу.«Поиски Ан-2 прекращены. Такое решение принято Росавиацией», - сообщил представитель ведомства.Эту информацию ТАСС подтвердили и в республиканском агентстве ГО и ЧС. В настоящее время в горах Тункинского и Окинского районов на территории Бурятии, где велись поиски, установился снежный покров. А 20 августа здесь прекратились наземные поиски пропавшего Ан-2, после этого операция продолжилась с воздуха. Территория двух районов предполагаемого места нахождения самолета на земле была полностью обследована. Всего за месяц было пройдено около 30 тысяч квадратных километров. Произведено 129 вылетов вертолетами и самолетам, 11 полетов беспилотным летательным средством Минобороны РФ. Наземной группировкой пройдено 647,5 квадратных километра.Самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел 19 июля из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь. На его борту находились шесть человек - два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые позже должны были принять участие в обработке лесов.Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Как рассказывал «Номер один» , родственники пилотов пропавшего самолета все еще надеются на чудо и готовы бороться за продолжение поисков своих близких.Фото: 03.mchs.gov.ru