В Улан-Удэ мусорщики пожаловались на «Экоальянс»

Компания накопила крупную задолженность перед подрядчиками



В горсовет Улан-Удэ поступило обращение от перевозчиков, осуществляющих вывоз твердых коммунальных отходов. Они жалуются на то, что «Экоальянс» накопил перед ними трехмесячную задолженность.



- В июне мы встречались, обсуждали, был вопрос по мерам поддержки городских перевозчиков. Жители и юрлица платят за вывоз мусора не в полном объеме,- обозначил проблему председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков.



Директор «Экоальянса» Алдар Бальжиров подробно разъяснил причины образовавшейся задолженности. Главная из них кроется в крайне низком сборе платежей с населения.



- С января по август собираемость платежей у физлиц увеличилась на 40%, по юрлицам на 30%, если в цифрах, то от 46 млн. рублей мы пришли к собираемости в 62 млн. рублей, при этом в сентябре планируем собрать более 70 млн. В суды подано несколько тысяч исков, - сообщил директор предприятия.



Тем не менее, собираемость остается низкой, поэтому у компании наблюдается дефицит средств в сумме14 млн. рублей.



- Для уменьшения дефицита мы снижаем собственные издержки. Для того, чтобы замотивировать перевозчиков, мы реализовали проект по привлечению их к сбытовой деятельности. Но на наше предложение отозвались только районные перевозчики. У них уровень платежей, например, в Иволгинском районе с 1,7 млн. поднялся до 3,7 млн. рублей, - отметил Алдар Бальжиров.



Сейчас мусорный оператор вышел с предложением на городских перевозчиков: компания собирается заключить соглашение с фирмой, которая займется сбором платежей с организаций, так как далеко не все юридические лица заключили договор с «Экоальянсом».



Вторая причина дефицита средств - неучет тех объемов мусора, который фактически вывозят перевозчики, но за них не происходит начисление платежей.



Заслушав доклад директор «Экоальянса», Сергей Бурдиков принимаемые меры одобрил и выразил надежду, что к Новому году все долги перед перевозчиками мусорный оператор сможет закрыть.



Фото: «Номер один»