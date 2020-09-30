ТГК-14 скорректирует начисления платежей в «сотых» кварталах Улан-Удэ

Жителям 154 жилых домов юго-запада столицы Бурятии нет необходимости приходить в расчетные пункты



Из-за несвоевременной сдачи теплотрассы подрядной организацией ООО «Фортуна» начисление платежей за тепловую энергию потребителям в «сотых» кварталах Улан-Удэ, не получивших услуги, будет произведено в беззаявительном порядке, т.е. автоматически.



Перерасчет по отоплению и горячему водоснабжению будет выполнен потребителям 154 жилых домов Юго-Западного микрорайона Улан-Удэ с начала отопительного сезона, сообщила пресс-служба энергокомпании ТГК-14.



Жителям этого микрорайона нет необходимости приходить в расчетные пункты филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии». Потребителям, оплатившим авансом тепловую энергию, оплата за сентябрь будет зачтена в виде переплаты автоматически, в счет будущих платежей.



Сейчас в программном комплексе «ТГК-14» выставлены предварительные начисления за сентябрь, которые автоматически отображаются в мобильном приложении и в личном кабинете на официальном сайте компании.

Перерасчет потребители «ТГК-14» увидят в квитанции за сентябрь, которая поступит им в начале октября. По всем вопросам начисления платежей улан-удэнцы могут обратиться в call-центр компании по телефонам: 27-82-01 или 27-82-02.



Фото: news.tgk-14.com



