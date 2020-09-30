В Улан-Удэ появилось место отдыха столичного уровня

Город получил в дар рекреационно-игровую зону







24 сентября Улан-Удэ получил щедрый подарок – современную развивающую игровую зону под названием «Играл Байкал». Площадка появилась в парке им. С.Н. Орешкова этим летом. Построила ее компания «Озерное» - крупный инвестор, реализующий в Бурятии проект строительства Озерного горно-обогатительного комбината.

- Компания «Озерное» передала в дар городу замечательную игровую площадку «Играл Байкал». Для нашего города она интересна тем, что имеет своеобразный формат, своеобразное исполнение, материалы, концепцию. Рядом с такими городами, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи подобная площадка теперь есть и у нас. Хотелось бы от имени горожан сказать огромное спасибо компании «Озерное», генеральному директору Озерной горнорудной компании Владиславу Свиблову, главе Республики Бурятия Алексею Цыденову за замечательные совместные проекты. Мы надеемся, что пример ООО «Озерное» станет заразительным для всех остальных крупных инвесторов, - сказал мэр Улан-Удэ.





Пустырь на месте будущей игровой площадки. Август 2019 г.



- Наша площадка – это эксклюзив не только в стране, но и в мире. Как Байкал – жемчужина России, Бурятии, и нигде в мире нет ничего подобного Байкалу, так нет ничего подобного и нашей площадке. Здесь обыграны все ландшафты, которые есть в Бурятии: это степи, лес, горы, Байкал. Поэтому детям здесь будет чрезвычайно интересно. Все материалы, использованные здесь, экологичные, безопасные и интересные. Я, честно говоря, не видел такого нигде. «Озерное» - социально ответственная компания, мы здесь не на один год, а всерьез и надолго зашли на территорию Бурятии, - подчеркнул управляющий директор ООО «Озерное» Сергей Королев.





Металлические элементы выполнены из нержавеющей стали класса DIN Grade 1.4301 или Grade 1.4571 - с очень гладкой, полированной поверхностью.







Котлован для подземных коммуникаций



«Играл Байкал» - это не только и не столько горки и качели. Под землей скрыт целый комплекс коммуникаций: сложная система водоснабжения, автополива растений, энергоснабжения, хорошо продуманная дренажная система.







- Площадка мне очень нравится, качаюсь на качелях, с горки катаюсь, приходим сюда часто, - говорит восьмилетняя Ева. - Детей здесь очень много всех возрастов – и малыши, и подростки. Главное, чтобы ничего не испортилось. В городе мест для отдыха немного, если есть - то платно. А здесь все даром, это здорово, - говорит бабушка девочки.





Управляющий директор ООО «Озерное» Сергей Королев вручил сертификат мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову и Дирекции по паркам культуры и отдыха.В июле 2019 года администрация Улан-Удэ и ООО «Озерное» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в рамках которого на средства ООО «Озерное» в парке имени С.Н. Орешкова и была создана рекреационно-игровая зона отдыха в формате playhub, предназначенная для бесплатного круглогодичного доступа горожан.- Компания на добровольных началах предложила сделать подарок городу, и мы совместно решали, какой это будет подарок. Остановились на проекте игровой площадки и еще в прошлом году начали выбор места – рассматривали мемориал Победы, парк «Юбилейный», но в итоге решили строить здесь, в парке имени С.Н. Орешкова, – отметил Игорь Шутенков.Строительством площадки занималась компания AFA – автор самых известных детских игровых площадок и рекреационных зон в крупнейших российских городах. К примеру, AFA создала детскую площадку «Салют» в парке им. Горького в Москве, площадку «Фрегат» на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.Стоимость рекреационно-игровой зоны составила около 94 млн рублей.Игровое оборудование изготовлено на заказ в Германии, при этом каждый объект собирается вручную, с использованием современных технологий. Все элементы – только из натуральных материалов, в частности, из экологически чистых пород дерева, тщательно подготовленных к дальнейшей обработке. Именно поэтому древесина, используемая для несущих конструкций, особо прочная, устойчивая к любым изменениям погоды и выдерживает весьма значительные нагрузки. И все это сделано с учетом погодных условий Бурятии: нашего резко континентального климата.На площадке нет ни одного яркого, так называемого «детского» оттенка. И это не просто так – создатели оборудования сознательно избегали обработки поверхности красками и лаками. Ребенок должен видеть и чувствовать структуру настоящего дерева. А немногочисленные окрашенные поверхности оформлены нетоксичной краской на водной основе, и обновлять их нет необходимости.Да и скрипеть качели не будут в принципе: они не требуют смазки благодаря специально разработанной латунно-графитовой втулке.Сейчас площадка проходит так называемые эксплуатационные испытания – весной специалисты из компании AFA в рамках гарантийного обслуживания приедут, чтобы оценить, как «Играл Байкал» перенес зиму, и проведут необходимые работы. К слову, Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ переданы и расходные материалы для покрытий и мелкого ремонта. В остальном же особого ремонта не потребуется - только, конечно, при условии бережного отношения к игровой площадке.«Играл Байкал» разделен на четыре условных зоны, которые адаптированы под природные ландшафты Бурятии: степь, горы, тайга и Байкал. Зона «Степь», рассчитанная, в первую очередь, на малышей, представляет собой большую песочницу с транспортной системой для песка, мини-фонтанчиком, лошадками-качалками и уютными домиками-гнездами.Здесь всегда полно детей, и это неудивительно: у песка, а особенно у сырого – самая высокая игровая ценность. Ведь из него можно лепить, ломать и снова лепить, и каждая постройка уникальна.В зоне «Озеро» можно экспериментировать с водой: здесь есть винт Архимеда, система дамб, колесо с чашами. Зона «Хребты» рассчитана на детей постарше: здесь расположены высокие горки, а также переговорные трубы, с помощью которых люди, находящиеся в разных сторонах площадки, могут общаться. В зоне «Тайга» расположены разные виды качелей. Все это требует взаимодействия, постоянного контакта с другими детьми, с родителями.«Играл Байкал» уже успели по достоинству оценить многие горожане, как взрослые, так и совсем маленькие.Лариса – мама двухлетней Вики - в парк на площадку «Играл Байкал» приходит на прогулку с дочкой ежедневно. Молодая женщина уверена – это лучшая игровая площадка в Бурятии.Мнение Ларисы разделяют и ребята Роман и Руслан. Оба мальчика со своими старшими родственниками пришли на площадку впервые.- Здесь очень интересно, все приятно, не режет глаз, все сочетается. Это такой мирок, в котором приятно находиться одному или в компании, хорошо отдохнуть, набраться хороших впечатлений. Это, наверное, самая хорошая площадка в Бурятии, - говорит 12-летний Рома, который пришел в парк со своей мамой.Стоит отметить, что при создании площадки не пострадало ни одно дерево, находившееся в зоне стройки: все росшие немногочисленные сосны были защищены специальными ограждениями. Теперь же, помимо интересных аттракционов, в рекреационно-игровой зоне появилось более 2 тыс. новых зеленых насаждений: рододендроны, лиственницы, березы, рябинник и многие другие растения.По вечерам площадка красиво подсвечивается – здесь есть архитектурная подсветка, спрятавшаяся внизу, под корой и листьями, а есть и основная, которая включается и выключается автоматически.При создании рекреационно-игровой зоны и в прочих неигровых элементах практически не использовались искусственные материалы: скамейки в форме ярусов сделаны из лиственницы, снизу они также подсвечиваются, валуны тоже местные – из карьера недалеко от Улан-Удэ. В игровых зонах в качестве покрытия используются природные материалы: кора, щепа, крымская галька – в ней даже можно найти ракушки. Все имеет приятные цвета, интересные формы, гладкие, хорошо обработанные поверхности без сколов.Хочется надеяться, что площадка как можно дольше сохранится в хорошем виде и не потребует ремонта в ближайшее время. Задача горожан – наслаждаться подарком и бережно к нему относиться.Лариса Ситник, «Номер один»