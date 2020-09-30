Бурятия становится республикой бабушек

Среднестатистический пожилой человек – одинокая горожанка после 70 лет



Среднестатистический пожилой человек Бурятии – это горожанка, в большинстве своем после 70 лет – одинокая и в первые 5 - 10 лет после выхода на пенсию старающаяся сохранить работу, сообщает Бурятстат в канун Дня пожилого человека.



Следствием процесса старения населения является увеличение среднего возраста жителей республики. За период с 1990 года он увеличился на 7,5 лет и составил 36,1 года (средний возраст у женщин –38,3 года, мужчин–33,6 года). Это говорит о том, что в республике, как и в России в целом, прослеживается гендерный дисбаланс возрастной структуры, особенно в старших возрастных группах. На начало 2020 года в возрасте 65лет и старше на 1000 мужчин приходилось 1980 женщин. Ухудшение соотношения полов происходит, прежде всего, из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста

(в 2019 году в трудоспособном возрасте умерших мужчин было в 3,2 раза больше умерших женщин).



Женщины живут в среднем на 10 лет больше, чем мужчины. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2019 году составила 65,4 лет, у женщин – 76,1 лет. Невзирая на возраст, в течение 2019 года зарегистрировали брак 85 женщин и 153 мужчины в возрасте 60 лет и старше, из них10 женщин и 15 мужчин до этого никогда не состояли в браке.



В связи с повышением пенсионного возраста наблюдается снижение «нагрузки» на трудоспособное население. На начало 2020 года коэффициент демографической нагрузки лицами старше трудоспособного возраста составил 354 человека на 1000 человек трудоспособного населения (годом ранее его величина достигала 375 человек).



В целом по республике 19,7 % населения находятся в возрасте старше трудоспособного. Наиболее старый в возрастном отношении состав населения сложился в Муйском районе (21,9 % жителей старше трудоспособного возраста), в Северобайкальске – 21,6% и в Кабанском районе (21,4 %), а самый молодой – в Баргузинском (17,6 %) и в столице республики – Улан-Удэ, где 18,4 % жителей находятся в пенсионном возрасте.



Процесс демографического старения в большей степени характерен для женщин, чем для мужчин. На начало 2020 года в возрасте старше 65 лет находятся каждая седьмая женщина и каждый двенадцатый мужчина республики. Диспропорция мужского и женского населения тем сильнее, чем старше возрастная группа. Так, соотношение числа женщин к 100 мужчинам в возрасте 65 - 69 лет составляет 158; в возрасте 80 - 84 лет – 302; в возрасте 85 лет и старше – 342. Старость становится все более «женским» явлением – явлением женского одиночества.



Одновременно с процессом старения населения растет численность пенсионеров. На начало 2020 года на учете в отделении Пенсионного фонда РФ по Бурятии состояло 264,3 тысячи человек, в т.ч. по старости –205 тысяч человек. Доля пенсионеров в республике достигла 26,8%, а по старости –20,8%.



По сравнению с 2010 годом численность пенсионеров увеличилась на 21,7 тысячу человек (на 8,9%), в т.ч. по старости – на 26,3 тысячи человек (на14,7%).



Для большинства пенсионеров пенсия является основным источником дохода. Средний размер назначенных месячных пенсий в республике во II квартале 2020 года составил 14 тысяч рублей, а величина прожиточного минимума пенсионера 9,7 тысячи рублей. Средний размер пенсии по старости превысил прожиточный минимум пенсионера в 1,6 раза, социальной пенсии – в 1,4 раза.



Многие пожилые люди, выходя на пенсию, продолжают трудиться. В 2019 году по сравнению с 2010 годом число работающих пенсионеров, получающих пенсию по старости, уменьшилось на 31,7% (на 19,6 тысячи человек) и их доля в общем числе пенсионеров, получающих пенсию по старости, уменьшилась с 34,7% до 21%.



Напомним, началом старости считается возраст 65 лет. Согласно классификации ООН, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения превышает 7%. Среди регионов Дальневосточного федерального округа самые низкие показатели старения зафиксированы в Чукотском автономном округе (6,1 % пожилых людей старше 65 лет) и в Якутии (8,9 %), самые высокие – в Приморском (15,3 %) и Хабаровском (14,3 %) краях. В целом в пяти регионах ДФО доля пожилых и престарелых превышает средний показатель по ДФО (12,9 %), в Бурятии он равен 11,4 %.



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