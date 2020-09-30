В Улан-Удэ начнется заполнение горячей водой трубопровода в «сотых»

Засыпка траншей и благоустройство территории будут выполняться в октябре



В Улан-Удэ сегодня начнется опрессовка труб и заполнение горячей водой трубопроводов в мерзнущих «сотых» кварталах столицы Бурятии. На это потребуется три дня, сообщили в городской администрации.



Все основные работы на участке от котельной до «ТК-4» 110-го квартала в районе станции Медведчиково завершены.



Сегодня работает около 80 человек. Строительные организации города «Бест плюс», «Смит», «Ростинвесттрой», «Управление трамвая», «МКД» залили неподвижные опоры для теплотрассы от котельной до «ТК-4», завершив свою работу. Ремонт на тепловых сетях продолжает подрядная организация ООО «Фортуна», МУП «Водоканал» и ТГК-14. Три бригады работают в 111-113-х кварталах.



Последующие работы, такие как обратная засыпка траншей и благоустройство территории, будут выполняться в октябре подрядной организацией «Фортуна».



Все основные сварные соединения трубопровода на участке в районе станции Медведчиково уже проверены на наличие дефектов. Сегодня днем планируется дефектоскопия дополнительных швов трубопровода. Также специалисты ТГК-14 проведут свою проверку перед запуском теплотрассы.



На данный момент осталось установить семь скользящих опор. Подрядчиком - ООО «Фортуна» - ведутся работы по их доработке и изготовлению.



Начисление платежей за тепловую энергию для потребителей «сотых» кварталов, не получивших услуги, будет произведено в беззаявительном порядке, т.е. автоматически, сообщает пресс-служба ТГК-14. Перерасчет по отоплению и горячему водоснабжению будет выполнен потребителям 154 жилых домов.



«Жителям этого микрорайона нет необходимости приходить в расчетные пункты филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии». Потребителям, оплатившим авансом тепловую энергию, оплата за сентябрь будет зачтена в виде переплаты автоматически, в счет будущих платежей», – отметили в пресс-службе компании.



В связи с этим, администрация города убедительно просит жителей микрорайона не пользоваться услугами юристов, которые предлагают за деньги оформить заявления и прочие документы для перерасчета за неоказанную услугу.



Перерасчет потребители ТГК-14 увидят в квитанции за сентябрь, которая поступит им в начале октября. По всем вопросам начисления платежей улан-удэнцы могут обратиться в call-центр компании по телефонам: 27-82-01 или 27-82-02.



Фото: hulan-ude-info.ru



