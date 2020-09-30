Неношение масок назвали одной из главных причин распространения COVID-19

Второй причиной является участие в массовых мероприятиях







Основные причины заболевания коронавирусом в России – участие в массовых мероприятиях и несоблюдение масочного режима. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

На совещании президента с членами кабмина она рассказала, что темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5-0,7 процента. Показатель распространения коронавирусной инфекции повысился по сравнению с тремя неделями назад. Суточный прирост заболеваемости COVID-19 в РФ вырос в сравнении с тем, что было недавно, в 1,7 раза.Самое печальное, что осенний всплеск произошел во многом из-за расслабленного, безответственного поведения многих россиян.- Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80–85% заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях, - сообщила она. - Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жёстко соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности.Напомним, требование по обязательному ношению масок в общественных местах, установленное указом главы Бурятии, сохраняется до 31 октября.В республике по-прежнему под запретом проведение массовых мероприятий, работа развлекательных организаций. Пожилым людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуют не выходить из дома. В школах многие классы перешли на удаленный метод обучения. Требования общеизвестны…Напомним, в Бурятии за нахождение в общественных местах без масок положен штраф. Для физических лиц он составит 1500 рублей, для должностных лиц - от 2500 рублей до 7000, а для юридических лиц - от 12500 до 25000 рублей.Фото: pixabay.com